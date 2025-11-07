ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 7. péntek Rezső
Fél év alatt 200 medvét ejtettek el Szlovákiában, egészségi állapotuk egyre aggasztóbb

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A medvék egyre inkább parazitákkal fertőzöttek, mert nincs elegendő táplálékuk. Azokat a medvéket, amelyeket a belterületek közelében likvidálnak, erősebb hímek szorítják ki a magasabban fekvő területekről, így máshol keresnek táplálékot.

Április és október között hivatalosan 201 barnamedvét ejtettek el Szlovákiában, míg további egyedek közlekedési balesetekben vagy orvvadászok keze által pusztultak el, így összesen 239 példánnyal csökkent a populáció – írja a parameter.sk.

Roman Fajth, az Állami Természetvédelmi Hivatal igazgatója közölte: az állami természetvédők bevetési csapatai az elmúlt hónapokban 95 medvét ejtettek el, a vadászok pedig a környezetvédelmi minisztérium által kiadott külön engedélyekkel 106 egyedet lőttek ki. Az esetek 99 százalékában a lelőtt medvék települések közelében fordultak elő. Ezek olyan példányok voltak, amelyeket már többször elűztek a lakott területekről, de visszatértek.

Mintegy 30 medve közlekedési baleset vagy fajtársak általi támadás következtében pusztult el, néhányat orvvadászok öltek meg, három fiatal egyedet pedig sikerült befogni és állatkertbe vinni. Az igazgató szerint

a 239 egyedes csökkenés nem gyakorol negatív hatást a medvepopulációra, a genetikai sokféleség továbbra is megmarad.

Roman Fajth emlékeztetett: az állami természetvédők augusztusban elindították a barnamedve-monitoringot, valamint a populáció egészségi állapotának vizsgálatát, mert medvék egészségi állapota romlik.

Egyre több parazita támadja őket, ami az élelemhiánnyal is összefügghet. Azok a medvék, amelyeket a lakott területek közeléből távolítanak el, gyakran azért kerülnek oda, mert a magasabb hegyvidéki térségekből az erősebb hímek kiszorítják őket, így élelmet keresnek. Ez a helyzet idegességet is okozhat az állatoknál, ami agresszív viselkedéshez és ember elleni támadásokhoz vezethet.

vadászat

medve

kilövés

populáció

