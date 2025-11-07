Áll a bál a szlovákiai barnamedve-kilövések körül

Áprilistól október végéig összesen 201 barnamedvét likvidáltak Szlovákiában, további példányok közlekedési balesetek vagy orvvadászat miatt pusztultak el, így a teljes veszteség 239 egyed. A legtöbb medvét lakott területek közelében lőtték ki, ahol az állatok rendszeresen visszatértek az emberek közé.

Roman Fajth, a természetvédelmi hivatal igazgatója szerint ezek a medvék gyakran a hegyvidékről szorulnak le az erősebb hímek miatt, és élelem után kutatva kerülnek kapcsolatba az emberrel. Hozzátette: a szlovákiai medvék egészségi állapota romló tendenciát mutat, egyre több állat fertőzött parazitákkal, ami valószínűleg a táplálékhiánnyal függ össze.

Ez a helyzet fokozott idegességet és agressziót válthat ki, ami az utóbbi időben több támadáshoz is vezetett.

Idén több mint 2400 barnamedve-előfordulást jelentettek a természetvédőknek, ami 400 esettel több, mint tavaly. A beavatkozások során a hadsereg katonái is segítettek a terepen, főként technikai támogatással, például hőkamerás drónokkal. Filip Kuffa, a szlovák környezetvédelmi minisztérium államtitkára szerint a jövőben a természetvédők már önállóan is képesek lesznek a medvék megfigyelésére és eltávolítására, katonai segítség nélkül.

Az államtitkár egyúttal reagált a lengyelországi Greenpeace panaszára is, amelyet az Európai Bizottságnál nyújtottak be Szlovákia ellen. A lengyel szervezet szerint a szlovák kormány 350 medve kilövését is engedélyezte anélkül, hogy elvégezte volna a szükséges környezeti hatásvizsgálatot. A Greenpeace arra figyelmeztetett, hogy a tömeges vadászatok a lengyel határ közelében zajlanak, és veszélyeztethetik a védett faj populációját a lengyel oldalon is.

„A lengyel medvék gyakran átlépik a határt Szlovákiába, így a tömeges kilövésük a lengyel állományt is veszélybe sodorhatja”

– fogalmazott Aleksandra Wiktorová, a Greenpeace lengyel képviselője.

A vitát tovább fokozta, hogy a lengyel ügyészség is vizsgál egy esetet, amikor egy lelőtt, védett, kétéves barnamedvét találtak a lengyel–szlovák határ közelében. Nem zárható ki, hogy a lövés szlovák területről érkezett. A pozsonyi környezetvédelmi minisztérium visszautasítja a vádakat, és azt állítja, hogy a határ mentén mindössze két medvét lőttek ki, teljesen törvényesen.

A Mi vagyunk az erdő nevű civil kezdeményezés úgy véli, a kilövések nem jelentenek valódi megoldást, a kormánynak inkább az oktatásra és a megelőzésre kellene összpontosítania, például arra, hogyan kerülhetik el az emberek a találkozást a vadállatokkal.