ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.35
usd:
332.93
bux:
107162.35
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / Large Carpathian brown bear portrait. Wild animal.
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

Áll a bál a szlovákiai barnamedve-kilövések körül

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A lengyelországi Greenpeace panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz Szlovákia ellen a barnamedve-kilövések miatt. A környezetvédők szerint a szlovák kormány akár 350 egyed likvidálását is engedélyezte anélkül, hogy a törvény által előírt stratégiai környezeti hatásvizsgálatot elvégezte volna. A Szlovák Állami Természetvédelmi Hivatal közölte, hogy idén eddig 201 barnamedvét lőttek ki az országban.

Áprilistól október végéig összesen 201 barnamedvét likvidáltak Szlovákiában, további példányok közlekedési balesetek vagy orvvadászat miatt pusztultak el, így a teljes veszteség 239 egyed. A legtöbb medvét lakott területek közelében lőtték ki, ahol az állatok rendszeresen visszatértek az emberek közé.

Roman Fajth, a természetvédelmi hivatal igazgatója szerint ezek a medvék gyakran a hegyvidékről szorulnak le az erősebb hímek miatt, és élelem után kutatva kerülnek kapcsolatba az emberrel. Hozzátette: a szlovákiai medvék egészségi állapota romló tendenciát mutat, egyre több állat fertőzött parazitákkal, ami valószínűleg a táplálékhiánnyal függ össze.

Ez a helyzet fokozott idegességet és agressziót válthat ki, ami az utóbbi időben több támadáshoz is vezetett.

Idén több mint 2400 barnamedve-előfordulást jelentettek a természetvédőknek, ami 400 esettel több, mint tavaly. A beavatkozások során a hadsereg katonái is segítettek a terepen, főként technikai támogatással, például hőkamerás drónokkal. Filip Kuffa, a szlovák környezetvédelmi minisztérium államtitkára szerint a jövőben a természetvédők már önállóan is képesek lesznek a medvék megfigyelésére és eltávolítására, katonai segítség nélkül.

Az államtitkár egyúttal reagált a lengyelországi Greenpeace panaszára is, amelyet az Európai Bizottságnál nyújtottak be Szlovákia ellen. A lengyel szervezet szerint a szlovák kormány 350 medve kilövését is engedélyezte anélkül, hogy elvégezte volna a szükséges környezeti hatásvizsgálatot. A Greenpeace arra figyelmeztetett, hogy a tömeges vadászatok a lengyel határ közelében zajlanak, és veszélyeztethetik a védett faj populációját a lengyel oldalon is.

„A lengyel medvék gyakran átlépik a határt Szlovákiába, így a tömeges kilövésük a lengyel állományt is veszélybe sodorhatja”

– fogalmazott Aleksandra Wiktorová, a Greenpeace lengyel képviselője.

A vitát tovább fokozta, hogy a lengyel ügyészség is vizsgál egy esetet, amikor egy lelőtt, védett, kétéves barnamedvét találtak a lengyel–szlovák határ közelében. Nem zárható ki, hogy a lövés szlovák területről érkezett. A pozsonyi környezetvédelmi minisztérium visszautasítja a vádakat, és azt állítja, hogy a határ mentén mindössze két medvét lőttek ki, teljesen törvényesen.

A Mi vagyunk az erdő nevű civil kezdeményezés úgy véli, a kilövések nem jelentenek valódi megoldást, a kormánynak inkább az oktatásra és a megelőzésre kellene összpontosítania, például arra, hogyan kerülhetik el az emberek a találkozást a vadállatokkal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Áll a bál a szlovákiai barnamedve-kilövések körül

lengyelország

szlovákia

környezetvédelem

medve

greenpeace

kilövés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak
Washingtoni tárgyalásai előtt tett bejelentést Szijjártó Péter; a magyar külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozik, majd egyezségeket is aláírnak.
 

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Magyarország olyan nukleáris alkura készül az Egyesült Államokkal, amely alapjaiban rajzolhatja át az ország energiatérképét. Tegnap részletesen írtunk arról egy előzetest, hogy milyen energetikai alkuk születhetnek a Tump-Orbán fémjelezte csúcstalálkozón. Már akkor biztos volt, hogy az atomenergetikai együttműködés szignifikáns részét fogja adni, de az azóta napvilágra került részinformációk alapján még a vártnál is nagyobb dologról van szó - akkoráról, ami ha megvalósul, akkor boríthatja a teljes magyar energiamixet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi

Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi

Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds of flights cancelled in US as airlines scramble to cut traffic during shutdown

Hundreds of flights cancelled in US as airlines scramble to cut traffic during shutdown

Domestic air travel will be cut by up to 10% at 40 major airports, resulting in thousands of cancelled flights in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 13:14
Összeférhetetlenség? Andrej Babis szerint nincs akadálya a miniszterelnöki jelölésének
2025. november 6. 13:32
Botrányos házelnök-választás előzte meg a cseh kormányalakítást
×
×
×
×