Friedrich Merz szerint a szíriai menekülteket is haza kell küldeni – vita a kancellár és külügyminisztere között

Johann Wadephul a múlt hét végén tett látogatást Damaszkuszban, ahol a szívélyes fogadtatás ellenére lesújtó viszonyokat tapasztalt. Szavai szerint az évekig tartó polgárháború olyan mértékű pusztítása fogadta, amelyhez hasonlót még soha nem látott.

„Lehetetlen, hogy az emberek méltóságteljes életet éljenek ott” – fogalmazott a konzervatív külügyminiszter, eltanácsolva a Németországban tartózkodó szíriai menekülteket a hazatéréstől.

Arra is utalt, hogy a jelenlegi körülmények között a kitoloncolásaikkal is csínján kell bánni.

Mindez olyan előzmények után hangzott el, hogy

a konzervatívok nyomására a menekültpolitika szigorítását határozta el a május első hetében hivatalba lépett, a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ból álló koalíció.

Ennek legfőbb szószólója, illetve a végrehajtásért felelős politikusa Friedrich Merz kancellár támogatásával a CSU-t képviselő Alexander Dobrindt belügyminiszter volt.

A külügyminiszter nyilatkozata aligha szolgálta minisztertársra, sőt a kancellár szándékainak megvalósítását A belügyminiszter elsőként adott hangot egyet nem értésének, de hasonlóan elutasította Wadephul kijelentéseit több kereszténydemokrata politikus, köztük tartományi miniszterelnök is.

A „végső szót” ezzel kapcsolatban ugyanakkor alighanem Friedrich Merz mondta ki Schleswig-Holstein tartományban tett látogatása során. A tartományi kormányfővel, a kereszténydemokrata Daniel Güntherrel tartott sajtótájékoztatóján az hangsúlyozta, hogy Szíriában az Aszad-rezsim tavaly decemberi bukásával véget ét a polgárháború. Mint fogalmazott,

már nincs szükség arra, hogy Németország továbbra is biztosítsa a menedékjogot, és megkezdődhet a hazatelepítés.

Reményének adott hangot, hogy sok szíriai önkéntesen visszatér hazájába. Nélkülük Szíria újjáépítése aligha lenne lehetséges – tette hozzá. Wadephul kijelentéseit „visszafogottan” úgy értékelte, hogy minisztere a keserű benyomásait egy teljesen lerombolt városnegyedben tett látogatás során szerezte.

„Természetesen a bűncselekmények elkövetésével vádolt szíriaiakat a jövőben is kitoloncolhatjuk” – jelentette ki. Közölte azt is, hogy minderről tárgyalni kíván Ahmed al-Sharaa ideiglenes szíriai elnökkel, akit németországi látogatásra hívott meg. Merz azt mondta:

„Minden bizonnyal sok szíriai lesz, aki önszántából hagyná el Németországot. Tudjuk, hogy nagy részük vissza akar térni hazájába.”

A Der Tagesspiegel beszámolója szerint a Németországban tartózkodó szíriaiak száma meghaladja a 950 ezret. A legnagyobb részük számára biztosított az önkéntes hazatérés lehetősége. Ennek lehetővé tétele érdekében a szövetségi kormány hozzá kíván járulni az ország stabilizálásához – idézte a lap a kancellárt. A kormány különösen gyorsan akarja kitoloncolnia azokat, akik bűncselekményeket követtek el.