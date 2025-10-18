ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 18. szombat Lukács
Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Vihart kavart a német kancellár kijelentése – „a bevándorlás rontja a városképet”

Infostart

Ellenzéki pártok rasszizmussal vádolták a kereszténydemokrata kancellárt egy, a menekültekkel kapcsolatos kijelentése miatt. Friedrich Merz ugyanis egy interjúban felrótta, hogy a menekültek nem hajlandók betartani a szabályokat, ezért – mint fogalmazott – nem illenek bele a „városképbe”.

A „városkép” (Stadtbild) kifejezés akkor hangzott el, amikor egy újságíró Friedrich Merzet az illegális bevándorlás elleni harcot a legerőteljesebben zászlajára tűző AfD rendkívüli erősödéséről kérdezte. Válaszában a kancellár azt hangoztatta, hogy az általa vezetett kormány számos intézkedést hozott a menekültek befogadásnak szigorítására. Szavai szerint a migrációs politika korábbi hiányosságait most korrigálják, és értékelése szerint előrelépések történtek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a probléma továbbra is fennáll, megfogalmazása szerint hatással van a „városképre”. Belügyminisztere, Alexander Dobrindt most is azon dolgozik, hogy lehetővé tegye a kitoloncolásokat.

A kancellár által használt kifejezés az ellenzéki Zöldek és a Baloldal Pártja rendkívüli tiltakozását váltotta ki. A két párt vezető politikusai rasszizmussal vádolták a kancellárt, és bocsánatkérést követeltek.

Bírálta Merzet néhány kereszténydemokrata politikus is, többen ugyanakkor támogatásukról biztosították. A támogatók között volt Michael Kretschmer, Szászország kereszténydemokrata miniszterelnök szerint elsősorban nem a bevándorlásról van szó, hanem a közös értékek megőrzéséről. Elismerte, hogy több tartományban – mint fogalmazott – „nyugodt az együttlét”, azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a menekültáradat 2015-ös kezdete óta „sok minden megváltozott”. Utalt az elmúlt években menekültek által elkövetett erőszakos cselekményekre.

„Nem elég egyszerűen csökkenteni az országba érkezők számát, de érvényesítenünk kell normáinkat és értékeinket”

– fogalmazott a tartományi kormányfő. Szerinte az embereket nemcsak a menekültek által elkövetett bűncselekmények aggasztják, hanem az is, hogy ténylegesen hozzájárulnak-e Németország jólétéhez.

A parlamentből az idei választások eredményeként kiszoruló szabad demokrata FDP főtitkára szerint a Merz szóhasználata kifejezi azt, amit az országban sokan éreznek mindennapi életükben, és nem érzik magukat biztonságban. „Politikai hiba lenne ezt nem elismerni” – hangoztatta a párt új főtitkára, Nicole Büttner.

Az önálló tartománynak számító Berlin polgármestere, a kereszténydemokrata Kai Wegner ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy Berlin egy sokszínű, nemzetközi és kozmopolita város, „ez mindig is tükröződni fog a városképben”, és óva intett a bűnözéssel és az elkövetői csoportokkal kapcsolatos általánosító kijelentésektől.

Stefan Kornelius kormányszóvivő igyekezett csillapítani az ellentéteket. Sajtóértekezletén a migránsok és a városkép közötti, Merz által hangoztatott összefonódással kapcsolatban úgy vélte, hogy túl sokat magyaráznak ebbe. Szerinte a kancellár – pártelnöki minőségében is – nyíltan beszélt az új kormány menekültpolitikájáról. „Friedrich Merz mindig is világossá tette, hogy a menekültpolitikának nem a kirekesztésről, hanem az egységesen szabályozott bevándorlásról kell szólnia” – jelentette ki.

