Átmenetileg ismét lezárták a vilniusi repülőteret, mert csütörtökön újfent meteorológiai léggömbök repültek a közelébe - közölte a litván főváros légikikötőjének üzemeltetője a Facebookon. "A légi forgalom korlátozására vonatkozó döntést a vilniusi repülőtér irányába tartó léggömbök miatt kellett meghozni" - közölte a repülőtér.

Ebben a hónapban ez már a hatodik ilyen incidens volt. A litván kormány szerint ezeken a léggömbökön csempészett cigarettát szállítanak.

A litván kormány már korábban döntött arról, hogy november végéig lezárja a litván-fehérorosz határon lévő határátkelőket, és közölte azt is, hogy

szándékában áll a léggömbök lelövése.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden kijelentette, hogy a litván határzár "ostoba vicc", és azzal vádolta meg a Nyugatot, hogy hibrid háborút vív Fehéroroszország és Oroszország ellen, amit az új "szögesdrót-kerítés" korszakának nevezett.