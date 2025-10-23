ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök
Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek két magyar állampolgárt

Infostart / MTI

Egy helyi lakos jelentette be, hogy gyanúsan viselkedő személyeket látott.

Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek két magyar állampolgárt Bosznia-Hercegovinában - erősítette meg a boszniai rendőrség. A két férfit a kelet-boszniai Tuzlában fogták el, miután olyan bejelentés érkezett egy helyi lakostól, hogy gyanúsan viselkedő személyeket látott. A rendőrség a férfiakat átadta a külföldiekkel foglalkozó szolgálatnak, bosznia-hercegovinai tartózkodásuk okait a Tájékoztatási-biztonsági Ügynökség is vizsgálja.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 73 éves G. B. és a 63 éves J. G. azt mondta, hogy október 20-án lépett be Bosznia-Hercegovinába. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy törvényesen vagy illegálisan léptek-e be az országba, és miért utaztak oda.

Az állami nyomozóhivatal (SIPA) szóvivője megerősítette, hogy elfogtak két magyar állampolgárt, és az ügynökség nyomozást indított.

rendőrség

kémkedés

őrizetbe vétel

bosznia-hercegovina

