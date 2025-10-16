ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA POOL/Jim Lo Scalzo

Benjamin Netanjahu Izrael újabb hadi céljairól beszélt

Infostart / MTI

Izrael ellenségei arra törekednek, hogy újrafegyverezzék magukat - jelentette ki csütörtökön Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy elesett katonákról való jeruzsálemi megemlékezésen Iránra és annak szövetségeseire utalva.

A kormányfő nagy kihívásokról, egyben pedig hatalmas lehetőségekről beszélt a közel-keleti régióban. Mint mondta, "nagy és drámai lehetőségek vannak a béke körének kiterjesztésére", tekintettel az Izrael és arab, illetve muszlim államok közelítését szolgáló erőfeszítésekre.

Netanjahu úgy fogalmazott, hogy Irán és szövetségesei Izraelt "tűzgyűrűvel" vették körül és a 2023. október 7-i mészárlást követően megpróbálták "megfojtani" a zsidó államot. Hangsúlyozta: ez nem sikerült nekik. "Elszántak vagyunk, hogy teljessé tegyük a győzelmet, amely életünket évekre meg fogja határozni" - fűzte hozzá.

Izrael "el fogja érni minden hadi célját" - szögezte le. Hozzátette: ebbe beletartozik a Hamász terrorszervezet megsemmisítése.

Egyben hangsúlyozta, hogy kötelességük visszahozni a Gázai övezetben meghalt túszok holttestét.

Mint mondta, 2023. október 7-én Izrael "a népirtás fogalmának megrázó szemléltetését kapta". "Nem egy fiktív népirtásról beszélek, amellyel antiszemita vádaskodásokban vádolnak. Az október 7-i mészárlás egy szörnyű gyilkosság volt" - húzta alá. Netanjahu felhívta a figyelmet arra, hogy a Hamász és az egyéb terrorszervezetek vérengzésének idősek és gyerekek is áldozatul estek. "Ha ezek a gyilkosok tehetnék, mindannyiunkat lemészárolnának. Ez az igazi népirtás" - fűzte hozzá.

