Benjamin Netanjahu Izrael újabb hadi céljairól beszélt

A kormányfő nagy kihívásokról, egyben pedig hatalmas lehetőségekről beszélt a közel-keleti régióban. Mint mondta, "nagy és drámai lehetőségek vannak a béke körének kiterjesztésére", tekintettel az Izrael és arab, illetve muszlim államok közelítését szolgáló erőfeszítésekre.

Netanjahu úgy fogalmazott, hogy Irán és szövetségesei Izraelt "tűzgyűrűvel" vették körül és a 2023. október 7-i mészárlást követően megpróbálták "megfojtani" a zsidó államot. Hangsúlyozta: ez nem sikerült nekik. "Elszántak vagyunk, hogy teljessé tegyük a győzelmet, amely életünket évekre meg fogja határozni" - fűzte hozzá.

Izrael "el fogja érni minden hadi célját" - szögezte le. Hozzátette: ebbe beletartozik a Hamász terrorszervezet megsemmisítése.

Egyben hangsúlyozta, hogy kötelességük visszahozni a Gázai övezetben meghalt túszok holttestét.

Mint mondta, 2023. október 7-én Izrael "a népirtás fogalmának megrázó szemléltetését kapta". "Nem egy fiktív népirtásról beszélek, amellyel antiszemita vádaskodásokban vádolnak. Az október 7-i mészárlás egy szörnyű gyilkosság volt" - húzta alá. Netanjahu felhívta a figyelmet arra, hogy a Hamász és az egyéb terrorszervezetek vérengzésének idősek és gyerekek is áldozatul estek. "Ha ezek a gyilkosok tehetnék, mindannyiunkat lemészárolnának. Ez az igazi népirtás" - fűzte hozzá.