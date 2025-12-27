ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 27. szombat János
Kerkez Milos, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester United mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. október 19-én.
Nyitókép: Adam Vaughan

Visszakapaszkodott egy BL-t érő helyre a Liverpool

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik nélkül, de Kerkez Milossal felállva győzte le a sereghajtót.

A címvédő, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool hazai pályán 2-1-re legyőzte a sereghajtó Wolverhamptont az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának szombati játéknapján.

A magyar válogatott csapatkapitánya öt sárga lap miatt nem léphetett pályára, és Szoboszlai mellett az egyiptomi Mohamed Szalah is hiányzott, aki az Afrikai Nemzetek Kupáján képviseli hazáját, mint ahogy nem lépett pályára Alexander Isak sem. A svéd csatár, aki legutóbb a Tottenham Hotspur ellen megszerezte a vezetést a Vörösöknek, a góljánál súlyosan megsérült, és négy hónapig nem játszhat. Kezdett viszont Kerkez, aki végig pályán volt.

Az összecsapás előtt a júliusban autóbalesetben elhunyt, mindkét klubban szerepelt Diogo Jota emlékére a hazaiak csapatkapitánya, Virgil van Dijk a portugál játékos gyermekeivel vonult be a pályára.

Arne Slot gárdájának fölénye a 41. percig csak két kapufában nyilvánult meg, ám ekkor Ryan Gravenberch 11 méterről betalált a kapuba, majd a házi gólkirály Hugo Ekitike keresztlabdáját az első liverpooli gólját megszerző Florian Wirtz juttatta a hálóba. A második játékrész elején egy pontrúgás után kaptak gólt a hazaiak, a Wolves első szöglete után Santiago Bueno talált a hálóba. Sorozatban harmadik bajnoki győzelmükkel Szoboszlaiék feljöttek a táblázat negyedik helyére.

Az Arsenal már az első negyedórában megszerezte a vezetést a Brighton ellen, a csapatkapitány Martin Ödegaard a 14. percben talált a kapuba. A második londoni találat egy sarokrúgás után született meg, Georginio Rutter öngóljával már két gól volt Mikel Arteta csapatának az előnye, majd az ellenfél Diego Gomez révén szépített. Az észak-londoniak a 2-1-es diadalukkal ismét vezetik a bajnokságot.

Premier League, 18. forduló:

Arsenal-Brighton 2-1 (1-0)

West Ham United-Fulham 0-1 (0-0)

Brentford-Bournemouth 4-1 (2-0)

Burnley-Everton 0-0

Liverpool-Wolverhampton Wanderers 2-1 (2-0)

korábban:

Nottingham Forest-Manchester City 1-2 (0-0)

pénteken játszották:

Manchester United-Newcastle United 1-0 (1-0)

vasárnap játsszák:

Sunderland-Leeds United 15.00

Crystal Palace-Tottenham Hotspur 17.30

Kezdőlap    Sport    Visszakapaszkodott egy BL-t érő helyre a Liverpool

labdarúgás

premier league

liverpool

kerkez milos

