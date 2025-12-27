ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 27. szombat
Nyitókép: Katona József Színház/Wertán Botond

Chicago a „Karma Klubban” – világhírű musicalt mutattak be a Katonában

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Az eredeti 1975-ös Broadway-musicalváltozat nyomán készült Chicago bemutatóját tartották december 12-én a budapesti Katona József Színház kamaraszínpadán, a Kamrában. A Roxie Hartot alakító Mentes Júlia az InfoRádióban elmondta, hogy száz vagy ötven év távlatából is aktuálisnak érzi a darabot, igaz, szerinte a felgyorsult világunkban már nem 15 perces hírnévről beszélhetünk, mint a szerepe esetében, csak 30 másodpercesről.

Székely Kriszta rendezésében Mentes Júlia, Rezes Judit és Tasnádi Bence alakítja a főbb szerepeket. Maurine Dallas Watkins színdarabját Závada Péter fordította. A koreográfus Gergye Krisztián, a zenei vezető pedig Dinyés Dániel.

A Chicago a „Karma Klubban”, egy bensőségesebb térben játszódik annak ellenére, hogy a musical rendre nagyszabású nagyszínpadi produkcióként kerül színre. „A kisebb tér más közeget ad az előadásnak, személyesebb kötődést nyújt a nézőnek” – árulta el az InfoRádióban a Roxie Hartot alakító Mentes Júlia. „Mielőtt az előadásra beülnének a nézők egy éjszakai klubnak a hangulatát próbáljuk megteremteni: a félhomályban szól a zene, beindul a füstgép és neonfények égnek. Nagy zenekar helyett ötszemélyes kamarazenekarra lett áthangszerelve az egész mű, Subicz Gábor feldolgozásában” – mesélt a koncepcióról a színművész.

Musical a prózai színházban

Mentes Júlia zenész-színész osztályban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Novák Eszter és Selmeczi György tanítványaként. Szerinte egyre fontosabb a zene és a hangszer a színházban, és nagy erővel bír, amikor egy színész énekel vagy hangszeren muzsikál a színpadon, miközben játssza a szerepét. Arra a kérdésre, hogy a Chicago musical kihívást jelentett-e az alapvetően prózai művészszínházként számon tartott Katona társulatának, elmondta, hogy az elmúlt években a legtöbb bemutatójukban a zene a produkciók szerves részét képezik. Emlékeztetett, hogy a színészek zenélnek és énekelnek az EMBTRAG-ban, az Extázisban, és a Magányos emberek színdarabban is sok a dal. „A Chicago nagy falat, jelentős igénybevétel, vigyázni kell a hangunkra, az egészségünkre, fizikailag sokkal jobban igénybe veszi a színészt, mint egy prózai előadás” – ismerte el, hozzátéve, hogy a musicalt kis színpadon és kevesebb szereplővel játsszák, az összes kórust a színészek éneklik, végig a színpadon.

Jelencet a Chicago c. musicalből - Fotó: Katona József Színház/Wertán Botond
Jelencet a Chicago című musicalből. Fotó: Katona József Színház/Wertán Botond

Az eredeti darabot az 1920-as években írták, de világhírű és világszerte játszott az 1970-es években Bob Hosse musicalváltozata lett. Száz vagy ötven év távlatából is aktuálisnak látja az előadást a főszereplő a mai celebvilágban, ahol influenszerek vezénylik az utat a hírnévhez.

„Az 1975-ös Broadway-előadásnak a jogait kaptuk meg. Minden dal úgy hangzik el, ahogy az eredeti előadásban, viszont a rendezés, a koreográfia és a látvány teljesen más. A világa nem a tipikus harisnyatartós, 20-as vagy 60-as évek, inkább egy berlini technoklub világát idézi” – ismertette az előadás színpadképét.

„Bár vannak utalások Budapestre, de alapvetően megtartottuk az előadásban Chicagót, a kor pedig tulajdonképpen eldöntetlen.

Ma már annyira felgyorsult a világ, hogy nem 15 perces hírnévről beszélünk, – mint Roxie Hart esetében – csak félpercesről.

Tulajdonképpen bármivel lehetünk híresek, már tehetség sem kell hozzá” – utalt a mai viszonyokra Mentes Júlia.

Magyar Roxie Hartok

Roxie Hart szerepében emlékezetes alakítást nyújtott Gwen Verdon az eredeti Bob Fosse-verzióban 1975-ben, vagy Renée Zellweger a 2002-es, Rob Marshall rendezte filmadaptációban. A Chicago magyarországi ősbemutatóját 1980-ban tartották a Budapesti Operettszínházban, ekkor Galambos Erzsi játszotta a főszereplőt, majd bemutatták a Kaposvári Csiky Gergely Színházban, ahol Csákányi Eszter bújt Roxie Hart bőrébe, Ascher Tamás rendezésében. 2013-ban pedig Tompos Kátya nyújtott felejthetetlen alakítást a Centrál Színházban bemutatott dararabban. Mentes Júlia New Yorkban látta élőször színpadon a Chicagót a Broadway-en.

A Katona József Színház színésze szerint Roxy karakterét szinte bármilyen alkatú színésznő megkaphatja. „Roxy viszonylag ártatlanul, naivan belekerül egy olyan világba, ahol le kell fizetnie az embereket, a fejébe száll a siker a hirtelen jött hírnévben és csillogásban, aztán gyorsan ki is ábrándul ebből a hazug közegből” – mesélt a szerepről.

Mentes Júlia - Fotó: Dömölky Dániel
Mentes Júlia - Fotó: Dömölky Dániel

Az idei évadban ez az egyedüli bemutatója Mentes Júliának a Katona József Színházban, közben játszik az EMBTRAG-ban, a Hedda Gablerben, a Magányos emberekben, az Extázisban, a Radical Relaxben és a 2031 című előadásban is. Következő munkája az István, a királyban Gizella szerepe lesz, a darabot szintén Székely Kriszta rendezi. „Szerencsére sokféle előadásban játszhatok a Katonában, nincs hiányérzetem, szerencsés vagyok. A Chicagónak nagyon örültem, már régóta vágytam egy igazi zenés szerepre” – mondta a Junior Prima-díjas színművész.

