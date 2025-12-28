Beszerezte már a szilveszteri pezsgőt? Egy-két tipp

A Pénzcentrum körülnézett az év végi pezsgőkínálatban.

A pezsgők világában óriási különbségek vannak, és nem mindegy, milyen palackot választunk. A legfontosabb különbség a készítési eljárásban rejlik. A tradicionális, vagyis a méthode traditionnelle szerint készült pezsgők – ilyenek a francia Champagne-ok vagy a minőségi magyar pezsgők egy része – palackban erjednek másodszor, így finomabb, krémesebb buborékokat kapunk, és összetettebb aromákat. Ez az eljárás időigényes és költséges, ezért ezek a pezsgők drágábbak is. A tankpezsgők ezzel szemben nagy tartályokban erjednek, gyorsabban és olcsóbban készülnek, buborékaik nagyobbak, ízük egyszerűbb, de friss és könnyen fogyasztható. A legtöbb hipermarketben kapható, kedvező árú pezsgő ilyen módon készül.

A magyar pezsgők között is találunk mindkét kategóriából. A Törley például széles választékot kínál a tankpezsgőktől a tradicionális eljárással készült prémium tételekig. A Hungaria Extra Dry vagy a különböző BB pezsgők szintén népszerűek, és ár-érték arányban jól teljesítenek.

A hipermarketek kínálata jól mutatja, milyen széles skálán mozognak az árak. A legolcsóbb pezsgők már 949 forint körül elérhetők, például a Mon Amour pezsgő, amely több üzletlánc akciós kínálatában is megjelenik. Ezek egyszerű, könnyed italok, elsősorban azoknak, akik a hangulat kedvéért választanak pezsgőt.

A középkategóriában, nagyjából 1500–3000 forint között találjuk a legismertebb magyar márkákat, például a Törley Talisman vagy a Hungaria Extra Dry pezsgőket, amelyek 1499–2699 forint körül mozognak a nagyobb áruházakban.

A prémium kategóriát a Champagne-ok képviselik, amelyek ára 7–8000 forintnál kezdődik a hipermarketekben, például a Comte de Senneval Brut Champagne 7999 forintért kapható.

És akkor konkrétan:

Aldi: az Aldi kínálatában az egyik legolcsóbb tétel egy alkoholmentes pezsgő 799 forintos áron. A saját márkás pezsgők jellemzően 1000–2000 forint között mozognak, de a konkrét akciók hetente változnak.

Tesco:

Törley pezsgő: 1299 forint

BB pezsgő: 1099

Martini pezsgő: 2599 (akciósan, eredeti ár 4990)

Kreinbacher pezsgő: 5599 (akciósan)

Törley pezsgő: 1299 forint BB pezsgő: 1099 Martini pezsgő: 2599 (akciósan, eredeti ár 4990) Kreinbacher pezsgő: 5599 (akciósan) Lidl:

Mezei Muskotály pezsgő: 1799

Hungaria Extra Dry: 2349

Kreinbacher Extra Dry: 4899

Sauska Extra Dry: 4899

Mezei Muskotály pezsgő: 1799 Hungaria Extra Dry: 2349 Kreinbacher Extra Dry: 4899 Sauska Extra Dry: 4899 Penny:

Mon Amour pezsgő: 835

Szovjetszkoje pezsgő: 899

BB pezsgő: 1199

Törley pezsgő: 1299

Hungaria pezsgő: 2399

Mon Amour pezsgő: 835 Szovjetszkoje pezsgő: 899 BB pezsgő: 1199 Törley pezsgő: 1299 Hungaria pezsgő: 2399 Auchan:

Törley Gála 0,2 l: 919

Rex Danubius: 1399

Szovjetszkoje Igrisztoje: 1399–1439

BB pezsgő: 1599

A pezsgőválasztás tehát elsősorban attól függ, milyen alkalomra szánjuk, és milyen ízvilágot kedvelünk. A száraz pezsgők – brut, extra dry – általában elegánsabbak és étkezésekhez is jól illenek, míg az édesebb változatok inkább desszertek mellé vagy könnyed ünnepléshez passzolnak.