2025. december 28. vasárnap Kamilla
Nyitókép: Unsplash.com

Beszerezte már a szilveszteri pezsgőt? Egy-két tipp

Infostart

Egy összeállítás segít választani.

A Pénzcentrum körülnézett az év végi pezsgőkínálatban.

A pezsgők világában óriási különbségek vannak, és nem mindegy, milyen palackot választunk. A legfontosabb különbség a készítési eljárásban rejlik. A tradicionális, vagyis a méthode traditionnelle szerint készült pezsgők – ilyenek a francia Champagne-ok vagy a minőségi magyar pezsgők egy része – palackban erjednek másodszor, így finomabb, krémesebb buborékokat kapunk, és összetettebb aromákat. Ez az eljárás időigényes és költséges, ezért ezek a pezsgők drágábbak is. A tankpezsgők ezzel szemben nagy tartályokban erjednek, gyorsabban és olcsóbban készülnek, buborékaik nagyobbak, ízük egyszerűbb, de friss és könnyen fogyasztható. A legtöbb hipermarketben kapható, kedvező árú pezsgő ilyen módon készül.

A magyar pezsgők között is találunk mindkét kategóriából. A Törley például széles választékot kínál a tankpezsgőktől a tradicionális eljárással készült prémium tételekig. A Hungaria Extra Dry vagy a különböző BB pezsgők szintén népszerűek, és ár-érték arányban jól teljesítenek.

A hipermarketek kínálata jól mutatja, milyen széles skálán mozognak az árak. A legolcsóbb pezsgők már 949 forint körül elérhetők, például a Mon Amour pezsgő, amely több üzletlánc akciós kínálatában is megjelenik. Ezek egyszerű, könnyed italok, elsősorban azoknak, akik a hangulat kedvéért választanak pezsgőt.

A középkategóriában, nagyjából 1500–3000 forint között találjuk a legismertebb magyar márkákat, például a Törley Talisman vagy a Hungaria Extra Dry pezsgőket, amelyek 1499–2699 forint körül mozognak a nagyobb áruházakban.

A prémium kategóriát a Champagne-ok képviselik, amelyek ára 7–8000 forintnál kezdődik a hipermarketekben, például a Comte de Senneval Brut Champagne 7999 forintért kapható.

És akkor konkrétan:

  • Aldi: az Aldi kínálatában az egyik legolcsóbb tétel egy alkoholmentes pezsgő 799 forintos áron. A saját márkás pezsgők jellemzően 1000–2000 forint között mozognak, de a konkrét akciók hetente változnak.
  • Tesco:
    Törley pezsgő: 1299 forint
    BB pezsgő: 1099
    Martini pezsgő: 2599 (akciósan, eredeti ár 4990)
    Kreinbacher pezsgő: 5599 (akciósan)
  • Lidl:
    Mezei Muskotály pezsgő: 1799
    Hungaria Extra Dry: 2349
    Kreinbacher Extra Dry: 4899
    Sauska Extra Dry: 4899
  • Penny:
    Mon Amour pezsgő: 835
    Szovjetszkoje pezsgő: 899
    BB pezsgő: 1199
    Törley pezsgő: 1299
    Hungaria pezsgő: 2399
  • Auchan:
    Törley Gála 0,2 l: 919
    Rex Danubius: 1399
    Szovjetszkoje Igrisztoje: 1399–1439
    BB pezsgő: 1599

A pezsgőválasztás tehát elsősorban attól függ, milyen alkalomra szánjuk, és milyen ízvilágot kedvelünk. A száraz pezsgők – brut, extra dry – általában elegánsabbak és étkezésekhez is jól illenek, míg az édesebb változatok inkább desszertek mellé vagy könnyed ünnepléshez passzolnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Beszerezte már a szilveszteri pezsgőt? Egy-két tipp

alkohol

pezsgő

szilveszter

koccintás

