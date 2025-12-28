ARÉNA - PODCASTOK
Még idén eshet a hó – időjárás

Infostart

Északról hideg légtömegek érkeznek a Kárpát-medencébe, de most még csak szél lesz...

Éjszaka észak felől hidegfront érkezett, de szárazon vonul át Magyarország felett, de a most kelt északias szél megmarad most már az év végéig a Hungaromet közlése szerint.

Éjjel szinte mindenhol fagyott az országban (-3-0 fok), reggel azonban, mint szombaton, vasárnap is olvadás indult, de már nem lesz annyira elviselhető az időjárás, épp az erős szél miatt.

Több órás napsütésre lehet számítani az ország nagy részén, csak az északkeleti vidékeken lehet felhőkre számítani, a csúcshőmérséklet 0-6 fok között alakul árnyékban, de a szél miatt ezt is hidegebbnek érezzük majd, elsősorban az ország területének nyugati kétharmadán.

A következő napokban marad az északias áramlás, hideg, sarkvidéki légtömegek érkeznek, erős szél lesz. Az éjjeli fagyok idén már végig jellemzőek lesznek, de nappal sem lesz nagyon meleg. Jövő szerdától lehet csapadékosabb idő már, hó is jöhet.

