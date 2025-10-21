ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Nora Carol Photography/Getty Images

Alkotmánymódosítás: újabb piros betűs, munkaszüneti napot vezetnek be jövőre Olaszországban

Infostart / MTI

Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Olaszországban Szent Ferenc október 4-i ünnepe. Alkotmánymódosítással abból az alkalomból növelték eggyel a piros betűs állami ünnepek számát, hogy 2026-ban emlékeznek meg a szent halálának nyolcszázadik évfordulójáról.

A római parlament nagy többséggel megszavazta, Sergio Mattarella államfő pedig aláírta, hogy október 4. nem csak egyházi, hanem egyben ismét állami ünnepnap legyen.

Október 4-re esik Assisi Szent Ferenc ünnepe, amely egyben a béke, a testvériség, a teremtett világ iránti szeretet, valamint a kultúrák közötti párbeszéd napja is.

1226-ban ezen a napon halt meg a ferences rend alapítója, akit már két évvel később szentté avattak. Szent Ferencet 1939-ben Olaszország védőszentjének nyilvánították.

Október 4. 1977-ig már nemzeti ünnepnek számított, akkor azonban eltörölték, mert korlátozni kívánták a munkaszüneti napok számát. Most a Mi Mérsékeltek és az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt kezdeményezésére visszavezették. Alkotmánymódosításra volt hozzá szükség, mivel változtattak a piros betűs ünnepek eddigi számán. Az eddigi tizenkét ünnepet növelték meg eggyel.

Szent Ferenc ünnepnapja az egyetlen, amelyen az egész országban ugyanarról a szentről emlékeznek meg munkaszüneti nappal. Szent Péter és Szent Pál ünnepe kizárólag Rómában piros betűs június 29-én, Szent Ambrus napja december 7-én csak Milánóban.

Szent Ferenc ünnepe 2026-ban már piros betűs lesz, bár éppen vasárnapra esik majd.

A 800 éves megemlékezések sorában kiemelt esemény lesz Szent Ferenc földi maradványainak kiállítása Assisiben február 22. és március 22. között a róla elnevezett bazilikánál.

Szent Ferenc nemzeti ünnepnapjának visszavezetését aláírva az alkotmányjogász Sergio Mattarella rámutatott, hogy október 4. egyben Assisi Szent Klára ünnepe is, aki szintén Olaszország védőszentje.

olaszország

ünnepnap

munkaszüneti nap

szent ferenc

