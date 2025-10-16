ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.74
usd:
334.43
bux:
102812.14
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztélnyszociálius Unió (CSU) közös jelöltje (b) és Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke kezet fog a kancellárjelöltek Quadrell című választási vitaműsorában egy berlini TV-stúdióban 2025. február 16-án. Az előrehozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban.
Nyitókép: MTI/EPA/DPA pool/Kay Nietfeld

Konzervatív politikusok az AfD elszigetelésének újragondolását sürgetik

Infostart

Minél magasabb a tűzfal, annál erősebb az AfD – véli több meghatározó CDU- és CSU-politikus, aki az AfD-vel szembeni tűzfal megszüntetésére szólított fel.

A legfrissebb felmérések szerint a radikális jobboldali AfD Németország legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja, de már jó ideje nagyjából azonos a támogatottsága, mint a kormányzó konzervatív CDU/CSU pártszövetségnek. A 2013-ban alakult és négy évvel később már a Bundestagba is bekerült Alternatíva Németországért a február végi parlamenti választásokon a CDU/CSU mögött a második helyen végzett. Az illegális bevándorlást elleni harcot kezdettől fogva zászlajára tűző párt elsősorban az egykor az NDK-hoz tartozó keleti tartományokban rendkívül népszerű, de növekedett támogatottsága a nyugati tartományokban is. Megerősítette ezt, hogy az elmúlt hónapokban több helyi választáson is az első helyen vagy legalábbis dobogón végzett.

Elemzők szerint több keleti tartományban a jövő évben tartandó parlamenti választásokon az CDU eddigi első helyét jelentős veszély fenyegeti. Ez az oka annak, hogy a németül Brandmauer, azaz a tűzfal kifejezés egyre akutabbá vált a német pártpolitikai szótárban. A többi parlamenti párt, köztük a Friedrich Merz kancellár vezette CDU, valamint a bajor CSU, de legerőteljesebben a koalíciós partner SPD, valamint az ellenzéki Zöldek Pártja továbbra is elutasítja a radikális jobboldali párttal való együttműködést.

A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal május elején „bizonyítottan alkotmányellenes, egyben szélsőjobboldali pártnak” minősítette az AfD-t, lehetővé téve országos megfigyelését. Ennek nyomán felmerült a párt esetleges betiltása, amit az SPD támogatott ugyan, a Merz kancellár vezette CDU azonban elutasított.

Az AfD országos támogatottságnak növekedése miatt az elmúlt hónapokban többször is a politika napirendjén volt a tűzfal további sorsa. Ezúttal a két keresztény párt, a CDU és a CSU több korábbi befolyásos képviselője szólított fel a párt eddigi elszigetelésének újragondolására. Az idézett politikusok, köztük a CDU korábbi főtitkára, PeterTauber és a párt alapértékeit meghatározó bizottság volt elnöke, Andreas Rödder, valamint a CSU nevében a korábbi védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg

az AfD-vel szembeni tűzfal megszüntetésére szólítottak fel.

„Minél magasabb a tűzfal, annál erősebb az AfD” – érveltek, utalva a párt országos támogatottságának erőteljes növekedésére. Szerintük olyan politikára van szükség, amely meghatározott döntésekben nem zárja ki az AfD-vel való együttműködést. Egyidejűleg párbeszédet sürgettek azzal a feltétellel, hogy a párt elhatárolódik a szélsőjobboldali álláspontoktól, illetve személyektől.

A felhívás fogadtatására utal ugyanakkor, hogy az SPD egyik magas rangú képviselője a Der Spiegelnek nyilatkozva „végzetes jelzésnek” minősítette azt. „A jobboldali szélsőségesek ellen nem úgy lehet harcolni, hogy együttműködünk velük” – fogalmazott az SPD főtitkára, Tim Klüssendorf, és szerinte bármilyen nehéz is a többség kialakítása, az együttműködés nem jöhet szóba.

Az állásfoglalás ugyanakkor a CDU egyes politikusai részéről is felháborodást váltott ki. Elítélte a javaslatban foglaltakat Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke, Daniel Günther és az ugyancsak kereszténydemokrata oktatási miniszter, Karin Prien is.

A Der Spiegel emlékeztetett arra, hogy az év elején az akkor még ellenzéki vezető, Friedrich Merz csak az AfD segítségével vitte keresztül a parlamenten az általa előterjesztett migrációs indítványt, amiért élesen bírálták őt. Azóta a kancellár, illetve a pártvezetés hivatalosan a kirekesztés elvét képviseli, elvetve a közeledést, illetve az együttműködést.

Kezdőlap    Külföld    Konzervatív politikusok az AfD elszigetelésének újragondolását sürgetik

németország

cdu

afd

csu

tűzfal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) felvázolta az új világ pilléreit, amelyből kikövetkeztethető az, hogyan él majd Magyarország a következő 20 évben. A kormányfő tart attól, hogy hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, ez „az európai politika napi valósága”, „csak Koppenhábában egyetlen döntéssel oda akartak adni Ukrajnának 40 milliárd eurót arra való tekintettel, hogy kifogytak a pénzből”. Leszögezte, nemzetközi megállapodás kell Európa és az oroszok között, mert Magyarországnak nincs akármennyi pénze arra, hogy azt fegyverekre fordítsa. Ha a háborút békével vagy tűzszünettel le lehetne zárni, a gazdasági növekedés szerinte a háromszorosára nőne.
 

Nagy bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról a miniszterelnök

Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

Több száz drónnal támadta éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnát

Több száz drónnal támadta éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnát

Az orosz hadsereg 37 különböző típusú rakétával, valamint 320 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint többen megsebesültek, számos régióban energetikai és más infrastrukturális létesítményekben komoly károk keletkeztek - jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
 

A Hattyúk Tava lett a rendszerellenes orosz ellenzék egyik kedvence

Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai „húsdarálót”

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg ömlik az orosz olaj Európába? Csak épp átcímkézve?

Tényleg ömlik az orosz olaj Európába? Csak épp átcímkézve?

Az Egyesült Államok és az EU egyre nagyobb nyomást gyakorol Magyarországra és Szlovákiára az orosz kőolajimport leállítására, amivel még nehezebbé kívánják tenni a háború finanszírozását Oroszország számára. Ezzel szemben gyakran hallani olyan érveket is, hogy valójában az EU más tagállamai is felhasználnak Oroszországból származó kőolajszármazékokat, csak nem közvetlen módon vásárolják azokat, hanem közvetítőkön keresztül. Ezáltal olyan kéréssel állnak elő – szól ez az érvelés –, amelyet valójában ők maguk sem tartanak be. De mit mondanak erről az adatok? Tényleg Indián, Kínán vagy Törökországon keresztül, feldolgozott formában szerzi be Európa az orosz kőolajat?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte

Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte

Az Erasmus+ mobilitási programok már több évtizede nyújtanak kivételes lehetőségeket a hallgatók, oktatók és fiatal szakemberek számára, hogy külföldön tapasztalatokat szerezzenek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 13:02
Több száz drónnal támadta éjszaka az orosz hadsereg Ukrajnát
2025. október 16. 12:50
A jég miatt csúszhat el a téli olimpia
×
×
×
×