2025. október 16. csütörtök Gál
Az amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Isabella tartályhajó a lengyelországi Swinoujscie LNG-terminál kikötőjébe érkezik 2022. április 28-án. A Gazprom orosz gázipari holding április 27-től leállította a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG vállalatnak, mivel nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Bielecki

Bulgária két éven belül felmondaná az orosz gázszerződést, és a tranzitot sem engedné meg

Infostart

Jelentős mennyiségű, amerikai eredetű LNG érkezik az országba a következő időszakban.

Lezárta a bolgár állami gázvállalat, a Bulgargaz az LNG-beszállítói tenderét, amelyre 37 nemzetközi vállalatot hívtak meg. Az összes szállítmány Amerikából érkezik. A bolgár miniszterelnök szeptember végén bejelentette, két éven belül felmondaná az orosz földgázszerződéseket – írta meg a Portfolio.

A most kiírt tender a 2025. októberi, decemberi, valamint a 2026. januári és márciusi LNG-szállításokra vonatkozott. Az idei szállításokra a TotalEnergies, valamint a Metlen Energy & Metals, míg a 2026-os időszakra a Metlen Energy & Metals és a Shell nyerte el a megbízást.

A bolgár kormány 2025–2029-es időszakra vonatkozó kormányzati programjának részét képezik olyan energiabiztonsági intézkedések is, mint a mostani. A Bulgargaz lefoglalt kapacitással rendelkezik a görögországi, alexandropoliszi kikötőben lévő terminálon, ennek keretében érkezik a 4 millió megawattórányi cseppfolyós földgáz. A lefoglalt kapacitás egymilliárd köbmétert tesz ki, amely nagyságrendileg 10,6 millió MWh-nak felel meg, tehát több, mint harmadát fogják kihasználni ennek a most bejelentett szállítások.

A bolgár felhasználókhoz 2024-ben kerekítve 28 millió MWh földgáz érkezett a Bulgartransgaz által, olvasható a bolgár energia- és vízügyi szabályozó testület éves jelentésében. Ez a négymillió MWh cseppfolyós földgáz, így 14 százalékát fedezné a tavalyi felhasználásnak. Az LNG már 2024-ben is a Bulgargaz által importált földgázmennyiség 40 százalékát tette ki. A mostani megállapodásban szereplő földgázmennyiség a 2024-es 50 millió MWh import 8 százalékát adná.

Bulgária nemcsak az orosz földgáz felhasználására, hanem az annak tranzitjára vonatkozó szerződéseket is felmondaná két éven belül. A Török Áramlaton keresztül

Bulgária még mindig jelentősen támaszkodik az orosz forrásokra.

A Bulgária területén áthaladó tranzit megszűntével Magyarország számára is ellehetetlenülne az orosz földgáz importja – írja a Portfolio. Jelenleg a Török Áramlat balkáni ágán, tehát egy orosz–török–bolgár–szerb útvonalon jut el a legtöbb gáz Magyarországra, írta a témával kapcsolatban a Telex korábban. Az ukrán, szlovák vagy az osztrák útvonalon korábban „döntően” szintén orosz gáz jött, de a Testvériség vezeték leállítása után ezek „nem nagyon hoznak gázt”.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videóban ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, a bolgár energiaügyi miniszter megerősítette, hogy Bulgária „nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot”. Zsecso Sztankov úgy fogalmazott, Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak. Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója a lépést úgy kommentálta, hogy Bulgária nem zárhatja le a tranzitot, mert azzal nemzetközi jogot sértene.

