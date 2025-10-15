ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.72
usd:
336.16
bux:
103011.64
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Üzenetek az oroszok gázügyben

Infostart / MTI

Oroszország kész növelni a gázszállítást Európába, ha lesz rá igény – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Moszkvában, az Oroszországi Energiahét című rendezvényen.

„Abban a kérdésben, hogy biztosítva lesz-e a gázszállítás (Európába), Oroszország mindig abból indul ki, hogy maga kész rá és nyitott a párbeszédre. Ha igény lesz rá, mert bővül azoknak az észszerűen gondolkodó országoknak a száma, amelyek együtt akarnak működni velünk, megbízható és olcsó energiaellátást szeretnének, mi készek vagyunk erre. Megvannak hozzá az energiaforrásaink” – mondta Novak.

Hangsúlyozta, hogy ez csak „kölcsönösen előnyös feltételek mellett, partnerségi alapon” történhet meg.

A helyettes kormányfő elmondta, hogy az orosz gáz részesedése az európai importban kevesebb mint a felére, 44-ről 19 százalékra csökkent, de a szállítások továbbra is folytatódnak. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország korábban mindig készségesen együttműködött az Európai Unióval a megnövekedett fogyasztás időszakában a gázellátás kiegészítő mennyiségének biztosításában.

„Annak vagyunk tanúi, hogy Európa gazdasága ma gyakorlatilag stagnál. Azokban az országokban, amelyek lemondtak az orosz gázról, például Németországban, ennek következtében egyebek között gázfeldolgozó üzemek, gázkémiai vállalatok és gyártóüzemek is bezártak” – mondta.

Novak egyebek mellett arról is szólt, hogy a világ kőolajfogyasztása a jövőben csak növekedni fog, a kereslet csúcsa még nem érte el a tetőpontját. Mint mondta, 2024-ben a növekedést napi 1,3 millió hordóra becsülték, és Oroszország 2025-ben is „ugyanilyen számokat” vár. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a fogyasztás növekedése a gázágazatban is megfigyelhető: tavaly a növekedést 2,8 százalékra becsülték, valamint a széniparban is, ahol a világfogyasztás növekedése évi 1,8 százalék.

„A szénhidrogének megtartják domináns pozíciójukat az általános energiaegyensúlyban” – hangoztatta az orosz miniszterelnök-helyettes.

Kezdőlap    Gazdaság    Üzenetek az oroszok gázügyben

oroszország

európa

energia

gázszállítás

földgáz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Üzbegisztán, Zöld-foki Köztársaság, Jordánia - Csemegék a vb-mezőnyről: Európán kívül már nagyon tiszta a kép
Világtérkép

Üzbegisztán, Zöld-foki Köztársaság, Jordánia - Csemegék a vb-mezőnyről: Európán kívül már nagyon tiszta a kép
Az októberi vb-selejtezők lezárultával 28 hely kelt már el a jövő évi labdarúgó-világbajnokság 48-as mezőnyéből. A már biztos vb-résztvevők között mindössze egy az európai, másképpen: a kiadó húsz helyből tizenöt a mi kontinensünké lesz, három a Concacaf-zónáé, kettő pedig interkontinentális pótselejtezőn dől el.
 

Beszédes adat a Rossi-csapat támadóteljesítményéről

A portugál sajtó is meghajol Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt

Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

Több NATO-tagállam két héten át taktikai, nukleáris fegyverek alkalmazását gyakorolja, de a részletek nem nyilvánosak. Ami tudható: az USA a korábbi évekhez hasonlóan atomfegyvereket bocsát a szövetségesei rendelkezésére, hogy szimulálni tudjanak bizonyos helyzeteket, támadásokat. Az NKE Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa az InfoRádióban elmondta: rutinszerű gyakorlat indul, a készültség pedig természetes.
VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Újabb magyar Nobel-díjast köszönthetünk: Krasznahorkai Lászlóra figyel a világ

Krasznahorkai László személyében újabb magyar irodalmi Nobel-díjast köszönthettünk a múlt hét folyamán. A hír szabályosan letartolta a magyar és nemzetközi sajtót, miután a több éve a díj várományosának tartott gyulai születésű író nevét jelentették be a svéd fővárosban. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan befolyásolta a Google-kereséseket hazai és nemzetközi szinten a Nobel-díjak kihirdetése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen nincs! Már az SMS-einkbe is belenézhet az állam, törvény lesz róla

Ilyen nincs! Már az SMS-einkbe is belenézhet az állam, törvény lesz róla

Az Európai Unióban készülő &quot;Chat Control&quot; jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says one of the bodies returned by Hamas is not a hostage

Israel says one of the bodies returned by Hamas is not a hostage

The fourth body of an unidentified person was brought back to Israel overnight alongside hostages Uriel Baruch, Tamir Nimrodi and Eitan Levy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 13:39
Szőlőhalál - Vesztésre áll az ember, újabb vármegyében bukkant fel a kórokozó
2025. október 15. 12:56
Nagy István: ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik
×
×
×
×