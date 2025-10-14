ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: sturti/Getty Images

Kémelhárítási útmutatót adtak ki, részletesen be is mutatták

Infostart / MTI

Útmutatót adott ki hétfőn a brit elhárítás (MI5) a külföldi kémkedéstől fenyegetett demokratikus intézményeknek és közéleti személyiségeknek arról, hogy miként ismerhető fel és hárítható el az ellenséges államok által végzett hírszerzési tevékenység.

A brit külügyminisztérium - az MI5 felettes hatósága - által hétfő este ismertetett, mindeddig példátlan módon nyilvánosan és részletesen bemutatott 16 oldalas dokumentum mindenekelőtt a parlamenti és helyhatósági képviselőknek, valamint a törvényhozásban dolgozó szakszemélyzet tagjainak szól.

Az MI5 útmutatójának megfogalmazása szerint Nagy-Britannia "az orosz, a kínai és az iráni állam számára dolgozó tényezők" hosszú távú stratégiai befolyásolási kísérleteinek és kémtevékenységének célkeresztjében van.

Ezek a kormányok különböző módokon törekszenek saját gazdasági és stratégiai érdekeik előmozdítására,

és arra, hogy mindeközben károkat okozzanak Nagy-Britannia demokratikus intézményeinek - áll a brit titkosszolgálat útmutatójában.

Az MI5 szerint gyanúra ad okot például, ha valaki a kiszemelt célszemélyt látszólag könnyed beszélgetés formájában próbálja manipulálni nem nyilvános vagy bennfentes információk átadása végett.

Az erre irányuló törekvések legagresszívabb formája ugyanakkor a zsarolás, és az ehhez felhasználható információkat az ellenséges hírszerzők kibertámadások révén vagy a célszemély "kompromittáló helyzetbe hozásával" szerezhetik meg - figyelmezteti a potenciálisan veszélyeztetett személyiségeket az MI5 útmutatója.

A brit elhárítás szerint emellett a pénzügyi adományok is a döntéshozatal, a szakpolitikai kérdésekben tett nyilvános állásfoglalások vagy a parlamenti vitákban feltett kérdések befolyásolását célzó kísérletek jelei lehetnek.

A politikai pártok és képviselőjelöltjeik ilyen pénzügyi adományokban részesülhetnek például olyanoktól, akik látszólag brit állampolgárok, de a pénz valójában külföldi forrásból származik

- áll az MI5 útmutatójában.

A brit elhárítás által összeállított dokumentum arra inti a potenciális célszemélyeket, hogy mindig gondosan ellenőrizzék a velük kapcsolatba lépni kívánók valós kilétét, és gyanú esetén utasítsák vissza a kapcsolatfelvételi kísérleteket.

Az MI5 felidézi, hogy Nagy-Britannia és szövetségesei tavaly olyan rosszakaratú kibertevékenységet azonosítottak, amelyet a kínai kormányhoz kötődő intézmények és magánszemélyek folytattak a brit demokratikus intézmények és parlamenti képviselők ellen nagyszabású kémkedési kampány részeként, és ez érintette a brit országos választási bizottság informatikai rendszereit is.

Külföld    Kémelhárítási útmutatót adtak ki, részletesen be is mutatták

