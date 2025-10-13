Orbán Viktor-t is meghívta Donald Trump a közel-keleti csúcskonferenciára

Donald Trump új bejelentése pénteken megrázta a pénzpiacokat: az amerikai elnök novembertől minden kínai termékre 100 százalékos extra vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportkorlátozásaira. A hír hatására nőtt a piaci bizonytalanság, ami a forint árfolyamán is gyorsan meglátszott – a hazai fizetőeszköz a hét végére ismét gyengülni kezdett. A befektetői hangulatot tovább rontották a kormány kamatcsökkentésre utaló üzenetei és az S&P közelgő hitelminősítési döntése körüli bizonytalanság. Hétfő reggel azonban erősödéssel indult a hazai deviza.