Orbán Viktor-t is meghívta Donald Trump a közel-keleti csúcskonferenciára

A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút kívánja rendezni.
Donald Trump új bejelentése pénteken megrázta a pénzpiacokat: az amerikai elnök novembertől minden kínai termékre 100 százalékos extra vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportkorlátozásaira. A hír hatására nőtt a piaci bizonytalanság, ami a forint árfolyamán is gyorsan meglátszott – a hazai fizetőeszköz a hét végére ismét gyengülni kezdett. A befektetői hangulatot tovább rontották a kormány kamatcsökkentésre utaló üzenetei és az S&P közelgő hitelminősítési döntése körüli bizonytalanság. Hétfő reggel azonban erősödéssel indult a hazai deviza.
Hamas has released the names of 20 living hostages expected to be released today. Israel is releasing hundreds of Palestinian prisoners and detainees in exchange.