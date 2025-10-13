ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Lángba borult a ksztovói olajfinomító Oroszországban.
Nyitókép: X / KyivPost

Olekszij Anton: kiesett az olasz olajfinomító-kapacitás egyharmada

Infostart / InfoRádió - Domanits András
ELŐZMÉNYEK

Az ukránok szándékosan pont akkor támadják az orosz olajfinomítókat, amikor a tervezett őszi karbantartások miatt amúgy is jó néhány leállt – mondta Olekszij Anton az InfoRádióban. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint most úgy tűnik, a magyar kőolajellátást nem akarják megzavarni a Barátság-vezeték elleni támadással

Ukrajna komoly támadásokat hajtott végre az orosz olajfinomítók ellen, volt olyan akció, amikor mélyen Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok. A háború közvetlen hatásai már Oroszországban is érződnek, ahogy az ukránok rombolják az infrastruktúrát. A támadások megzavarták az orosz belföldi üzemanyag-ellátást és az energiaexportot is – mondta Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványelemzője.

Augusztus eleje óta

a 38 orosz olajfinomítóból legalább 16-ot megtámadtak, ennyiről van bizonyíték. Es ezzel kiiktatták az olajfeldolgozó kapacitás 16-17 százalékát, plusz a teljes kapacitás 22 százaléka más okokból nem működött,

így szeptember végére az olajfeldolgozásban érintett üzemek 38 százaléka kihasználatlan volt. A támadások ütemezése tudatosnak tűnik, mert szeptember-októberben hagyományosan megkezdődnek a tervezett javítások az olajfinomítókban, így a károk összeadódnak a karbantartás miatt kieső termeléssel – tette hozzá a szakértő.

Oroszországban most emelkednek az üzemanyagárak. Országos benzinhiánnyal nem kell számolni, csak lokálisan, elsősorban a délnyugati és az annektált régiókban, például a Krím-félszigeten a benzinkutak fele jelentős ellátási zavarokkal küzd vagy bezárt, de a távolabbi rosztovi régióban vagy a közép-oroszországi Mari Köztársaságban is 15-20 százalékos a hiány, viszont országosan azért nem jelentős. Ez persze azon is múlik, hogy Ukrajna hogy tudja fenntartani vagy fokozni a dróntámadások ütemét – folytatta.

Az oroszoknak vannak pótlólagos benzinforrásaik, például Fehéroroszországból. Kötöttek is egy megállapodást Minszkkel, és

szeptemberben 45 ezer tonna benzin érkezett Oroszországba Fehéroroszországból, és októberben már 300 ezer tonnára emelkedhet ez a mennyiség.

De más intézkedéseket is hoztak, eltörölték például a benzinre kivetett 5 százalékos vámot, és engedélyezték a 2016 óta tiltott monometil-anilin anyagot, ami javítja a benzin detonációs ellenállását, de közben ronthatja a kipufogógázok környezeti mutatóit, és eléggé toxikus is, az egészségre is kihat – mondta Olekszij Anton.

A kérdésre, hogy összefüggésben a Barátság-kőolajvezeték elleni támadásokkal, lehet-e veszélyben Magyarország olajellátása, a szakértő azt válaszolta: nincs veszélyben, mivel az ukrán támadások az olajfinomítókra és más infrastrukturális létesítményekre irányulnak, a Barátság-kőolajvezetéket pedig az utóbbi hetekben nem érték csapások.

Ez talán azzal is összefüggésben lehet, hogy a közelmúltban voltak magyar–ukrán tárgyalások, amelyeken, mint a szakértő fogalmazott, „feltételezhetően Budapest kérései alapján az ukrán fél megértette, hogy a vezeték elleni támadás közvetlenül veszélyeztetné az ellátásbiztonságot”.

Ha az utóbbi heteket nézzük, akkor úgy tűnik, hogy Ukrajna most úgy próbálja gyengíteni Oroszországot, hogy közben nem sérül Magyarország kőolajellátása – mondta el Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Kezdőlap    Külföld    Olekszij Anton: kiesett az olasz olajfinomító-kapacitás egyharmada

oroszország

ukrajna

olajipar

háború

olekszij anton

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
