Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

A szentpétervári tőzsde benzineladásai kétéves mélypontra zuhantak. A visszaesés főleg a 92-es oktánszámú benzint érinti, amelynek eladásai majdnem a negyedével csökkentek. A Kommerszant című moszkvai újság iparági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy már Oroszország több körzetében is érezhető az üzemanyaghiány. A lap ezt egyrészt az őszi mezőgazdasági munkák miatt megnövekedett kereslettel, másrészt a finomítók „nem tervezett leállásaival” magyarázza. Az újság arról is beszámol, hogy a hiány miatt emelkedik az üzemanyagok ára is.
Az orosz újság szerint a gondokat növeli az is, hogy a szeptemberben kötött tőzsdei eladások mögött valójában nincsenek tényleges raktárkészletek. Vagyis az eladók nem létező benzinnel vagy gázolajjal kereskednek. A Kommerszant több elemzőt is idéz, a véleményük megegyezik abban, hogy a legnagyobb problémát a finomítók hirtelen karbantartási munkái okozzák. Több üzem is jelezte, hogy vis major helyzet állt elő, ezért ideiglenesen beszünteti a termelést.
Russia's refined fuel market is facing trouble as Ukraine's refinery drone strike campaign continues, with shortages and rationing increasingly affecting western and southern Russia this month.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 17, 2025
Seen here, a sign at a Rosneft gas station in South Ossetia reads "No 92 gasoline!!!" pic.twitter.com/hGczsEn3EG
Az egyre súlyosabb állapot enyhítésére a szentpétervári tőzsde már szeptember 8-án árplafonokat vezetett be és korlátozta a benzinvásárlási megbízások számát. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a börze árai nem tükrözik a valós piaci szinteket. A megoldás érdekében a Kreml is közbelépett, és meghosszabbította a benzinexport tilalmát. Az embargót ugyan a kőolajtermék-gyártókkal szemben október elsején feloldják, viszont a többi exportőr esetében október 31-ig érvényben marad. A Kommerszant forrásai azonban megjegyezték, hogy a kiviteli korlátozás igazából nincs jelentős hatással az orosz belső piacra.
Az okokat elemezve a kijevi Ukrajinszka Pravda nem fogalmaz olyan körülményesen, mint a moszkvai elemzők. Az angol nyelvű lap azt írja, hogy az oroszországi üzemanyaghiányt az ukrán dróntámadások okozzák. Ezek miatt muszáj terven kívüli karbantartásokat – valójában helyreállítási munkákat – végezni.
Az újság példaként említi, hogy szeptember 15-ről 16-ra virradó éjszaka az ukrán különleges erők kommandósai csapást mértek a szaratovi olajfinomítóra. Az akció nyomán hatalmas robbanásokról és tűzről számoltak be a helyiek. Ez az üzem benzint, dízelolajat és fűtőolajat, valamint különféle más, összesen több mint húszfajta olajterméket állít elő. 2023-ban 4,8 millió tonna nyersolajat dogozott fel, és fontos szerepet játszik az orosz fegyveres erők ellátásában.
???? The Saratov Oil Refinery has joined the list of burning targets – General Staff of the Armed Forces of Ukraine.— Visioner (@visionergeo) September 16, 2025
The strike was carried out during the night of September 16. Explosions and a fire were recorded in the area of the facility. The results of the strike are… pic.twitter.com/UioTl7gzHA
Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Lukoil volgográdi finomítóját is – írja az Ukrajinszka Pravda. A lap úgy értesült, hogy a közelben élők szerint motorok zúgását és robbanások hangját lehetett hallani a város déli részén. Még Volgográd repülőterét is le kellett zárni, és emiatt két moszkvai járat nem indulhatott el menetrend szerint. Mindezt hivatalosan azzal indokolták, hogy „az égen a repülőtéri személyzet számára azonosítatlan tárgyak jelentek meg”. A régió kormányzója a Telegram-csatornán úgy nyilatkozott, hogy a lezuhanó drónok roncsai ablakokat törtek be és házak tetejét rongálták meg a krasznoarmejszkij járásban.
A Lukoilhoz tartozó létesítmény ugyancsak az orosz hadsereget látja el üzemanyaggal. Ez a finomító Oroszország déli körzetének legnagyobb olajtermékgyártója. Évente 15,7 millió tonna olajat dolgoz fel, ami egymagában a teljes orosz kapacitás 5,6 százalékát teszi ki. Úgy tudni, hogy a dróntámadás következtében a finomító leállt.
? On the night of September 18, Special Operations Forces struck the Volgograd Refinery.— MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) September 18, 2025
This refinery is the largest producer of fuel and oil products in the Southern Federal District. The annual processing volume is 15.7 million tons, which is 5.6% of all oil processing in… pic.twitter.com/XcRe2gKSPM
A moszkvai védelmi minisztérium ugyanakkor azt állította, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 43 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg Oroszország rosztovi, volgográdi, kurszki és belgorodi megyéi, valamint a megszállt Krím-félsziget felett.