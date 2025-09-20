Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

A szentpétervári tőzsde benzineladásai kétéves mélypontra zuhantak. A visszaesés főleg a 92-es oktánszámú benzint érinti, amelynek eladásai majdnem a negyedével csökkentek. A Kommerszant című moszkvai újság iparági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy már Oroszország több körzetében is érezhető az üzemanyaghiány. A lap ezt egyrészt az őszi mezőgazdasági munkák miatt megnövekedett kereslettel, másrészt a finomítók „nem tervezett leállásaival” magyarázza. Az újság arról is beszámol, hogy a hiány miatt emelkedik az üzemanyagok ára is.

Az orosz újság szerint a gondokat növeli az is, hogy a szeptemberben kötött tőzsdei eladások mögött valójában nincsenek tényleges raktárkészletek. Vagyis az eladók nem létező benzinnel vagy gázolajjal kereskednek. A Kommerszant több elemzőt is idéz, a véleményük megegyezik abban, hogy a legnagyobb problémát a finomítók hirtelen karbantartási munkái okozzák. Több üzem is jelezte, hogy vis major helyzet állt elő, ezért ideiglenesen beszünteti a termelést.

Russia's refined fuel market is facing trouble as Ukraine's refinery drone strike campaign continues, with shortages and rationing increasingly affecting western and southern Russia this month.



Seen here, a sign at a Rosneft gas station in South Ossetia reads "No 92 gasoline!!!" pic.twitter.com/hGczsEn3EG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 17, 2025

Az egyre súlyosabb állapot enyhítésére a szentpétervári tőzsde már szeptember 8-án árplafonokat vezetett be és korlátozta a benzinvásárlási megbízások számát. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a börze árai nem tükrözik a valós piaci szinteket. A megoldás érdekében a Kreml is közbelépett, és meghosszabbította a benzinexport tilalmát. Az embargót ugyan a kőolajtermék-gyártókkal szemben október elsején feloldják, viszont a többi exportőr esetében október 31-ig érvényben marad. A Kommerszant forrásai azonban megjegyezték, hogy a kiviteli korlátozás igazából nincs jelentős hatással az orosz belső piacra.

Az okokat elemezve a kijevi Ukrajinszka Pravda nem fogalmaz olyan körülményesen, mint a moszkvai elemzők. Az angol nyelvű lap azt írja, hogy az oroszországi üzemanyaghiányt az ukrán dróntámadások okozzák. Ezek miatt muszáj terven kívüli karbantartásokat – valójában helyreállítási munkákat – végezni.

Az újság példaként említi, hogy szeptember 15-ről 16-ra virradó éjszaka az ukrán különleges erők kommandósai csapást mértek a szaratovi olajfinomítóra. Az akció nyomán hatalmas robbanásokról és tűzről számoltak be a helyiek. Ez az üzem benzint, dízelolajat és fűtőolajat, valamint különféle más, összesen több mint húszfajta olajterméket állít elő. 2023-ban 4,8 millió tonna nyersolajat dogozott fel, és fontos szerepet játszik az orosz fegyveres erők ellátásában.

???? The Saratov Oil Refinery has joined the list of burning targets – General Staff of the Armed Forces of Ukraine.



The strike was carried out during the night of September 16. Explosions and a fire were recorded in the area of the facility. The results of the strike are… pic.twitter.com/UioTl7gzHA — Visioner (@visionergeo) September 16, 2025

Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Lukoil volgográdi finomítóját is – írja az Ukrajinszka Pravda. A lap úgy értesült, hogy a közelben élők szerint motorok zúgását és robbanások hangját lehetett hallani a város déli részén. Még Volgográd repülőterét is le kellett zárni, és emiatt két moszkvai járat nem indulhatott el menetrend szerint. Mindezt hivatalosan azzal indokolták, hogy „az égen a repülőtéri személyzet számára azonosítatlan tárgyak jelentek meg”. A régió kormányzója a Telegram-csatornán úgy nyilatkozott, hogy a lezuhanó drónok roncsai ablakokat törtek be és házak tetejét rongálták meg a krasznoarmejszkij járásban.

A Lukoilhoz tartozó létesítmény ugyancsak az orosz hadsereget látja el üzemanyaggal. Ez a finomító Oroszország déli körzetének legnagyobb olajtermékgyártója. Évente 15,7 millió tonna olajat dolgoz fel, ami egymagában a teljes orosz kapacitás 5,6 százalékát teszi ki. Úgy tudni, hogy a dróntámadás következtében a finomító leállt.

? On the night of September 18, Special Operations Forces struck the Volgograd Refinery.



This refinery is the largest producer of fuel and oil products in the Southern Federal District. The annual processing volume is 15.7 million tons, which is 5.6% of all oil processing in… pic.twitter.com/XcRe2gKSPM — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) September 18, 2025

A moszkvai védelmi minisztérium ugyanakkor azt állította, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 43 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg Oroszország rosztovi, volgográdi, kurszki és belgorodi megyéi, valamint a megszállt Krím-félsziget felett.