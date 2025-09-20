ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
Üzemanyag hiány Oroszországban
Nyitókép: Kommerszant

Az orosz sajtó szerint elapadt az üzemanyag-ellátás: karbantartás vagy dróntámadás?

Infostart

Oroszországban a nagykereskedelmi benzineladások kétéves mélypontra estek, az árak rekordokat döntenek, és az Orosz Föderáció régióiban egyre súlyosbodik az üzemanyaghiány.

A szentpétervári tőzsde benzineladásai kétéves mélypontra zuhantak. A visszaesés főleg a 92-es oktánszámú benzint érinti, amelynek eladásai majdnem a negyedével csökkentek. A Kommerszant című moszkvai újság iparági forrásokra hivatkozva azt írja, hogy már Oroszország több körzetében is érezhető az üzemanyaghiány. A lap ezt egyrészt az őszi mezőgazdasági munkák miatt megnövekedett kereslettel, másrészt a finomítók „nem tervezett leállásaival” magyarázza. Az újság arról is beszámol, hogy a hiány miatt emelkedik az üzemanyagok ára is.

Az orosz újság szerint a gondokat növeli az is, hogy a szeptemberben kötött tőzsdei eladások mögött valójában nincsenek tényleges raktárkészletek. Vagyis az eladók nem létező benzinnel vagy gázolajjal kereskednek. A Kommerszant több elemzőt is idéz, a véleményük megegyezik abban, hogy a legnagyobb problémát a finomítók hirtelen karbantartási munkái okozzák. Több üzem is jelezte, hogy vis major helyzet állt elő, ezért ideiglenesen beszünteti a termelést.

Az egyre súlyosabb állapot enyhítésére a szentpétervári tőzsde már szeptember 8-án árplafonokat vezetett be és korlátozta a benzinvásárlási megbízások számát. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a börze árai nem tükrözik a valós piaci szinteket. A megoldás érdekében a Kreml is közbelépett, és meghosszabbította a benzinexport tilalmát. Az embargót ugyan a kőolajtermék-gyártókkal szemben október elsején feloldják, viszont a többi exportőr esetében október 31-ig érvényben marad. A Kommerszant forrásai azonban megjegyezték, hogy a kiviteli korlátozás igazából nincs jelentős hatással az orosz belső piacra.

Az okokat elemezve a kijevi Ukrajinszka Pravda nem fogalmaz olyan körülményesen, mint a moszkvai elemzők. Az angol nyelvű lap azt írja, hogy az oroszországi üzemanyaghiányt az ukrán dróntámadások okozzák. Ezek miatt muszáj terven kívüli karbantartásokat – valójában helyreállítási munkákat – végezni.

Az újság példaként említi, hogy szeptember 15-ről 16-ra virradó éjszaka az ukrán különleges erők kommandósai csapást mértek a szaratovi olajfinomítóra. Az akció nyomán hatalmas robbanásokról és tűzről számoltak be a helyiek. Ez az üzem benzint, dízelolajat és fűtőolajat, valamint különféle más, összesen több mint húszfajta olajterméket állít elő. 2023-ban 4,8 millió tonna nyersolajat dogozott fel, és fontos szerepet játszik az orosz fegyveres erők ellátásában.

Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Lukoil volgográdi finomítóját is – írja az Ukrajinszka Pravda. A lap úgy értesült, hogy a közelben élők szerint motorok zúgását és robbanások hangját lehetett hallani a város déli részén. Még Volgográd repülőterét is le kellett zárni, és emiatt két moszkvai járat nem indulhatott el menetrend szerint. Mindezt hivatalosan azzal indokolták, hogy „az égen a repülőtéri személyzet számára azonosítatlan tárgyak jelentek meg”. A régió kormányzója a Telegram-csatornán úgy nyilatkozott, hogy a lezuhanó drónok roncsai ablakokat törtek be és házak tetejét rongálták meg a krasznoarmejszkij járásban.

A Lukoilhoz tartozó létesítmény ugyancsak az orosz hadsereget látja el üzemanyaggal. Ez a finomító Oroszország déli körzetének legnagyobb olajtermékgyártója. Évente 15,7 millió tonna olajat dolgoz fel, ami egymagában a teljes orosz kapacitás 5,6 százalékát teszi ki. Úgy tudni, hogy a dróntámadás következtében a finomító leállt.

A moszkvai védelmi minisztérium ugyanakkor azt állította, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 43 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg Oroszország rosztovi, volgográdi, kurszki és belgorodi megyéi, valamint a megszállt Krím-félsziget felett.

