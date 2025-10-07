ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Vlagyimir Putyin sajátos ajándékot kapott születésnapjára az ukránoktól

Infostart

Tömeges dróncsapás zúdult hétfő éjjel és kedd reggel Oroszországra, ahol éppen az elnök születésnapját ünnepelték.

Moszkvában azt közölték, hogy az éjszaka folyamán 184, majd kedd reggel további 25 támadó robotot sikerült lelőni. A tömeges csapás az után történt, hogy az ukránok hétfőn 251 drónt küldtek orosz célpontok ellen. Helyi források arról számoltak be, hogy ezúttal még a frontoktól több mint kétezer kilométerre lévő Tyumeny várost is elérték az ukrán támadó robotok.

Az ottani hatóságok is megerősítették, hogy a légvédelem legalább három drónt leszedett, és azt állították, hogy a támadásban nem sebesült meg senki, illetve károk sem keletkeztek. Ezzel szemben a közösségi médiában megjelent felvételeken azt látni, hogy tűzoltók és mentők száguldanak a Tyumenyben működő olajfinomítóhoz. A környéken lakók azt mesélték, hogy két robbanást is hallottak, majd rövid időre megszakadt a telefon- és az internet-összeköttetés. A Ruszinveszt cég tulajdonában lévő üzem évente 9 millió tonna nyersolajból állít elő benzint, gázolajat és más olajipari termékeket.

Bár Moszkvában hivatalosan tagadják, hogy a tyumenyi finomító megsérült volna, Kijevben bejelentették, hogy sikerült megrongálni a létesítményt. A Kyiv Post ezzel kapcsolatban megjegyzi: Ukrajna a nyár óta módszeresen támadja az orosz olajipari üzemeket és ennek következményei egyre jobban érződnek is. A dróncsapások hatására Oroszországban üzemanyaghiány alakult ki, a benzin és a gázolaj ára pedig az egekbe szökött. A Kreml ezért kénytelen volt 2025 végéig megtiltani a benzin kivitelét, a szentpétervári tőzsdén pedig korlátozták az üzemanyag-kereskedelmet.

A Seala piackutató ügynökség adatai szerint a múlt hónap végére már az orosz finomítói kapacitás 38 százaléka kiesett. A benzintermelés egymillió tonnával csökkent, így a belföldi piacra nagyjából 20 százalékkal kevesebb üzemanyag jutott, mint amennyire igény lett volna. Ráadásul az orosz olajipar termelése augusztushoz képest is tovább csökkent, amire a második világháború óta nem volt példa. A Reuters hírügynökség becslése alapján a leállások eddig 6,4 millió tonnányi kiesést okoztak.

Vlagyimir Putyin sajátos ajándékot kapott születésnapjára az ukránoktól

oroszország

ukrajna

dróncsapás

Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Két éve, 2023. október 7-én támadta meg a palesztin Hamász Izraelt. Az összehangolt csapás során 1200 izraeli halt meg, 250-et pedig túszként Gázába hurcoltak. A támadás után Izrael háborút indított a Hamász ellen, ami azóta is tart. A konfliktus mérföldköveiről és az esetleges békéről Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
 

