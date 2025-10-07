Vlagyimir Putyin sajátos ajándékot kapott születésnapjára az ukránoktól

Moszkvában azt közölték, hogy az éjszaka folyamán 184, majd kedd reggel további 25 támadó robotot sikerült lelőni. A tömeges csapás az után történt, hogy az ukránok hétfőn 251 drónt küldtek orosz célpontok ellen. Helyi források arról számoltak be, hogy ezúttal még a frontoktól több mint kétezer kilométerre lévő Tyumeny várost is elérték az ukrán támadó robotok.

Az ottani hatóságok is megerősítették, hogy a légvédelem legalább három drónt leszedett, és azt állították, hogy a támadásban nem sebesült meg senki, illetve károk sem keletkeztek. Ezzel szemben a közösségi médiában megjelent felvételeken azt látni, hogy tűzoltók és mentők száguldanak a Tyumenyben működő olajfinomítóhoz. A környéken lakók azt mesélték, hogy két robbanást is hallottak, majd rövid időre megszakadt a telefon- és az internet-összeköttetés. A Ruszinveszt cég tulajdonában lévő üzem évente 9 millió tonna nyersolajból állít elő benzint, gázolajat és más olajipari termékeket.

Bár Moszkvában hivatalosan tagadják, hogy a tyumenyi finomító megsérült volna, Kijevben bejelentették, hogy sikerült megrongálni a létesítményt. A Kyiv Post ezzel kapcsolatban megjegyzi: Ukrajna a nyár óta módszeresen támadja az orosz olajipari üzemeket és ennek következményei egyre jobban érződnek is. A dróncsapások hatására Oroszországban üzemanyaghiány alakult ki, a benzin és a gázolaj ára pedig az egekbe szökött. A Kreml ezért kénytelen volt 2025 végéig megtiltani a benzin kivitelét, a szentpétervári tőzsdén pedig korlátozták az üzemanyag-kereskedelmet.

A Seala piackutató ügynökség adatai szerint a múlt hónap végére már az orosz finomítói kapacitás 38 százaléka kiesett. A benzintermelés egymillió tonnával csökkent, így a belföldi piacra nagyjából 20 százalékkal kevesebb üzemanyag jutott, mint amennyire igény lett volna. Ráadásul az orosz olajipar termelése augusztushoz képest is tovább csökkent, amire a második világháború óta nem volt példa. A Reuters hírügynökség becslése alapján a leállások eddig 6,4 millió tonnányi kiesést okoztak.