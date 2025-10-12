Ötmillió ember aggódhat a biztonsága miatt, egy légitársaság az oka

A vállalat közleményben tudatta, hogy szakértők segítségével vizsgálják, pontosan milyen adatok szivárogtak ki.

Kiberbiztonsági szakértőkre hivatkozva az ABC ausztrál közszolgálati műsorszóró azt jelentette, hogy az adatok - többségében nevek, e-mailcímek és telefonszámok - a darknetre kerültek fel. Az ABC idézte a légitársaság közleményét is, amelyben kiemelték, hogy a hackerek nem fértek hozzá a hitelkártyaszámokhoz és egyéb pénzügyi azonosítókhoz sem.

Az utóbbi években Ausztráliából több kibertámadást jelentettek; tavaly a többi között ismeretlenek megszerezték az ország egyik legnagyobb legnagyobb távközlési cége, az Optus mintegy kilencmillió felhasználójának adatait.