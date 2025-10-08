Négy ember meghalt, amikor összeomlott egy felújítás alatt álló emeletes épület Madridban

A városi mentőszolgálat szerdán hajnalban közölte, hogy a korábban eltűntként keresett két ember holttestét is megtalálták a romok alatt. Két másik áldozat holttestét már éjfél előtt kimentették a mentőalakulatok - írja a Deutsche Welle alapján a Telex.

A spanyol EFE hírügynökség szerint az áldozatok között volt mali, guineai és ecuadori munkás is. Legalább három ember megsérült, egyikük lábtörést szenvedett, őt kórházban ápolják. A mintegy 30–40 főt foglalkoztató épületet négycsillagos szállodává alakították volna át, amikor a baleset történt.

„Az épület több födémszerkezete is beomlott” – mondta Beatriz Martín, a madridi mentőszolgálat szóvivője. Hozzátette, egyelőre korai lenne találgatni a baleset okáról, de mivel munkahelyi balesetről van szó, az ügyet a rendőrség bűnügyi osztálya vizsgálja.

A város polgármestere, José Luis Martínez-Almeida a mentés közben arról beszélt, hogy a keresés összetett és nehéz feladat, és a romok átkutatásához kutyákat is bevetettek. A környéken tartózkodók beszámolói szerint a baleset helyi idő szerint dél körül történt. Többen hatalmas robajra és gomolygó füstfelhőre lettek figyelmesek.