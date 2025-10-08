ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Négy ember meghalt, amikor összeomlott egy felújítás alatt álló emeletes épület Madridban

Infostart

Részben összeomlott egy többemeletes, felújítás alatt álló épület Madridban, négy ember vesztette életét.

A városi mentőszolgálat szerdán hajnalban közölte, hogy a korábban eltűntként keresett két ember holttestét is megtalálták a romok alatt. Két másik áldozat holttestét már éjfél előtt kimentették a mentőalakulatok - írja a Deutsche Welle alapján a Telex.

A spanyol EFE hírügynökség szerint az áldozatok között volt mali, guineai és ecuadori munkás is. Legalább három ember megsérült, egyikük lábtörést szenvedett, őt kórházban ápolják. A mintegy 30–40 főt foglalkoztató épületet négycsillagos szállodává alakították volna át, amikor a baleset történt.

„Az épület több födémszerkezete is beomlott” – mondta Beatriz Martín, a madridi mentőszolgálat szóvivője. Hozzátette, egyelőre korai lenne találgatni a baleset okáról, de mivel munkahelyi balesetről van szó, az ügyet a rendőrség bűnügyi osztálya vizsgálja.

A város polgármestere, José Luis Martínez-Almeida a mentés közben arról beszélt, hogy a keresés összetett és nehéz feladat, és a romok átkutatásához kutyákat is bevetettek. A környéken tartózkodók beszámolói szerint a baleset helyi idő szerint dél körül történt. Többen hatalmas robajra és gomolygó füstfelhőre lettek figyelmesek.

Kezdőlap    Külföld    Négy ember meghalt, amikor összeomlott egy felújítás alatt álló emeletes épület Madridban

madrid

épület

omlás

