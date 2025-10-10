ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Robert Fico szlovák miniszterelnök egyetértési memorandumot ír alá Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határokon átnyúló fejlesztésekről a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Robert Fico kérése Orbán Viktorhoz: V4-összefogás formálódik európai autóiparügyben

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Robert Fico szlovák miniszterelnök javasolni fogja Orbán Viktor magyar kormányfőnek, hogy az Európai Tanács október 23-án kezdődő ülése előtt a V4-ek soros elnökeként hívja össze a visegrádi négyek ülését, melyen a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását vitatnák meg. Szlovákia egyelőre nem tervez támogatásokat az elektromos autók vásárlásának ösztönzésére.

Robert Fico miniszterelnök csütörtökön egyeztetett a szlovák autóipar képviselőivel, és a találkozón arról is beszélt, javasolni fogja António Costának, az Európai Tanács elnökének, hogy a tanács határozata teremtse meg a lehetőséget az EU autóipara jövőjéről és fenntarthatóságáról szóló vitára. A kormányfő és Denisa Saková gazdasági miniszter azt kérdezte a munkaadóktól, szükségesnek tartják-e a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását, esetleg szükségesnek tartják-e az ágazattal kapcsolatos más döntések módosítását is.

„Teljes az egyetértés, hogy felül kell vizsgálni a 2035-ös határidőt” – mondta Robert Fico. A módosítási javaslatokról azonban további egyeztetésre van szükség, mivel több autógyár már lépéseket tett és beruházásokat hajtott végre az elektromos autók gyártására való átállásra, vagy kifejezetten erre specializálódott.

A gazdasági miniszter ugyanakkor azt közölte, hogy Szlovákia egyelőre nem tervez állami támogatást nyújtani az elektromos autók vásárlására. Denisa Saková szerint a költségvetés jelenleg konszolidációs fázisban van, ezért nem különítettek el forrásokat az elektromos autók támogatására. A tárcavezető hozzátette, bár érdeklődtek az EU-s források iránt, az Európai Bizottság elutasította a finanszírozást.

A gazdasági miniszter szerint

az autógyárak elvárása, hogy kiépüljön az elektromobilitáshoz szükséges infrastruktúra.

Arról tájékoztatott, hogy Szlovákiában bővül az elektromos töltőállomások hálózata, pályázatot írtak ki gyorstöltőállomások építésére az autópályák és autóutak mentén. Az érdeklődés tízszeres ez iránt a vállalkozók részéről, és az önkormányzatok részére is pályázatot hirdettek.

Alexander Matušek, a Szlovák Autóipari Szövetség elnöke örvendetesnek nevezte a töltőállomások számának bővítésével kapcsolatos bejelentést. Szerinte nincs szükség a belső égésű motorok kivezetési dátumának módosítására, inkább támogatni kell a plug-in hibrid autók gyártását. Hozzátette, az Egyesült Államok, valamint Kína is ezt az utat választotta.

Szlovákiában az autóipar adja a hazai össztermék 10 százalékát, az export 44 százalékát, 125 ezer embert foglalkoztat, a beszállítók pedig további 220 ezret. Robert Fico kormányfő leszögezte, katasztrófát jelentenének Szlovákia számára az autógyártást érintő negatív változások

KAPCSOLÓDÓ HANG

