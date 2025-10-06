ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Nyitókép: Unsplash

A többség koccintana az éjszakai szesztilalom elrendelésére Lengyelországban

Infostart / MTI

A lengyelek többsége támogatja, hogy országszerte bevezessék az éjjeli alkoholárusítási tilalmat. Az erről szóló tervezeteket két kisebb kormánykoalíciós tömörülés, a Baloldal és a Lengyelország 2050 nyújtotta be a parlamentbe a héten.

A Pollster közvélemény-kutató által készített, a Super Express napilapban közzétett felmérésben a megkérdezettek 62 százaléka igennel válaszolt, 28 százalék ellenezte az intézkedést, 10 százalék pedig nem volt véleménnyel a témáról.

A felmérést szeptember 27-én és 28-án készítették 1026 fős mintán. Egy korábbi, az IBRIS által készített felmérésben a lengyelek 68 százaléka támogatta, hogy abban a városban, amelyben élnek, tilos legyen éjszaka az alkohol árusítása.

Szeptember 22-én és 23-án két kisebb kormánykoalíciós tömörülés, a Baloldal és a Lengyelország 2050 benyújtotta a lengyel parlamenti alsóházban az alkoholizmus megelőzéséről, ezen belül az alkoholárusítás éjjeli tilalmáról szóló tervezetet.

A téma a varsói önkormányzat által bevezetendő tilalomról folytatott vita kapcsán keltette fel a közvélemény érdeklődését. Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, a fő kormánykoalíciós erő, a Polgári Platform politikusa szeptember végén váratlanul visszavonta a fővárosi tanács üléséről azt a javaslatát, mely értelmében Varsóban tilos lenne az alkohol éjjeli árusítása a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozna az éttermekre.

Szintén Trzaskowski kezdeményezésére a fővárosi tanács a főpolgármester eredeti tervezete helyett jóváhagyta, hogy a tilalmat egyelőre Varsó két negyedében, köztük a belvárosban vezessék be november 1-től.

A fővárosi alkoholárusítási tilalom ügye miatt lemondott Jacek Wisnicki varsói főpolgármester-helyettes, a Lengyelország 2050 politikusa, aki Trzaskowski eredeti, egész Varsóra vonatkozó javaslatát akarta megvalósítani. Trzaskowski később bejelentette: tavasszal újabb tervezetet nyújt be, melynek értelmében 2026. június 1-től mégis Varsó egész területén lenne tilos az alkoholárusítás.

Az alkoholárusítás éjszakai tilalmát 2018 óta már mintegy 180 lengyelországi községben bevezették, köztük Krakkó és Gdansk városában, valamint Poznan, Wroclaw és Katowice belvárosában is.

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
