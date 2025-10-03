ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trumpnak elege lett a Hamászból

Infostart / MTI

Az amerikai elnök vasárnap estig adott határidőt a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai övezeti konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet. Hozzátette: ez az utolsó esély a megállapodásra.

"Megállapodásnak kell születnie vasárnap este hat óráig. Minden ország csatlakozott! Ha ez az utolsó esély nem vezet megállapodáshoz, olyan pusztítás sújtja a Hamászt, amilyet még soha senki nem látott" - írta az amerikai elnök a Truth Social platformon. A határidőt washingtoni idő szerint vasárnap 18 órában szabta meg.

Donald Trump a 2023. október 7-i izraeli vérengzésért felelős Hamászt "könyörtelen és erőszakos szervezetnek" nevezte, amely évek óta félelemben tartja a Közel-Keletet. "Embereket öltek meg, és emberek életét tették elviselhetetlenné, ami az október 7-i izraeli mészárlásban tetőzött. Több mint 25 ezer Hamász-katona már meghalt, a többiek nagy része az ellenfél katonái által körbezárva, csapdába esve várja, hogy kimondjam a szót: "indulás", és akkor az életük gyorsan véget ér" - fogalmazott. Az amerikai elnök hozzátette:

"az ártatlan palesztinokat arra kérem, hogy hagyják el a harcok által fenyegetett területeket, ahol gondoskodni fognak róluk.

Nagy, erős és gazdag közel-keleti országok, valamint az Egyesült Államok és Izrael is aláírták a béketervet, amely a Hamász-harcosok életét is megkíméli, ha elfogadják a feltételeket" - írta az amerikai elnök, aki egyúttal követelte az izraeli túszok azonnali szabadon bocsátását, valamint az elhunytak holttesteinek átadását.

