Csehország választ - Szakértő: mindenki alapvetően arra számít, hogy Andrej Babis nyer

Csehországban péntektől kétnapos képviselőházi választást tartanak.

A voksoláson 26 párt, mozgalom és koalíció méreti meg magát - mondta el az InfoRádióban Mészáros Andor, az ELTE-BTK Történeti Intézet docense.

"Ránézésre eléggé színes a cseh pártpaletta. 6-7 pártnak van esélye a cseh képviselőházba; kétkamarás a cseh országgyűlés, most a képviselőházi választásokat tartják. Alapvetően kétosztatú azért a cseh politikai élet, a kérdés az, hogy marad-e a mostani koalíció a mostani miniszterelnökkel, vagy nyer Andrej Babis a jelenlegi ellenzék vezetőjeként" - vázolta.

A kampányban az egészségügy és a gazdaság kérdései voltak a legsúlyosabbak, de kiemelt kérdés volt Ukrajna támogatása és az európai zöld politika is.

Mészáros Andor szerint mindenképp koalíciós kormány jön, bár Andrej Babis arra törekszik, hogy egyedül alakíthasson kormányt, ennek azonban az utolsó közvélemény-kutatás alapján nincs sok esélye. A másik tömböt Petr Fiala vezeti, ő a jelenlegi miniszterelnök. Változás esetén

Andrej Babis jobban építhet a V4-ekre, és "határozottabb kormányzást" folytathat

a szakértő szerint.

A legutóbbi felmérések Andrej Babis pártjának 5 százalékos előnyét mutatta, de Mészáros Andor szerint nagy kérdés, ezek az adatok mennyire változhatnak egy hét alatt.

"Két nagy eseményre került sor, ezek közül az egyik a televíziós vita volt. De mindenki alapvetően arra számít, hogy Andrej Babis lesz a választás győztese" - húzta alá.

Az első nem hivatalos eredmények szombat délutánra várhatók.

Hétfő este 6 órától az InfoRádió Aréna című műsora a cseh választások eredményével foglalkozik. Vendég: Mészáros Andor, az ELTE-BTK Történeti Intézet docense.