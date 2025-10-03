ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.83
usd:
331.5
bux:
99976.02
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sadak Souici

Csehország választ - Szakértő: mindenki alapvetően arra számít, hogy Andrej Babis nyer

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Szombat késő délután várhatóan kiderül, ki lesz Csehország következő miniszterelnöke. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő a folytatásban is koalíciós kormányra számít, a jelenlegi ellenzék vezetésével.

Csehországban péntektől kétnapos képviselőházi választást tartanak.

A voksoláson 26 párt, mozgalom és koalíció méreti meg magát - mondta el az InfoRádióban Mészáros Andor, az ELTE-BTK Történeti Intézet docense.

"Ránézésre eléggé színes a cseh pártpaletta. 6-7 pártnak van esélye a cseh képviselőházba; kétkamarás a cseh országgyűlés, most a képviselőházi választásokat tartják. Alapvetően kétosztatú azért a cseh politikai élet, a kérdés az, hogy marad-e a mostani koalíció a mostani miniszterelnökkel, vagy nyer Andrej Babis a jelenlegi ellenzék vezetőjeként" - vázolta.

A kampányban az egészségügy és a gazdaság kérdései voltak a legsúlyosabbak, de kiemelt kérdés volt Ukrajna támogatása és az európai zöld politika is.

Mészáros Andor szerint mindenképp koalíciós kormány jön, bár Andrej Babis arra törekszik, hogy egyedül alakíthasson kormányt, ennek azonban az utolsó közvélemény-kutatás alapján nincs sok esélye. A másik tömböt Petr Fiala vezeti, ő a jelenlegi miniszterelnök. Változás esetén

Andrej Babis jobban építhet a V4-ekre, és "határozottabb kormányzást" folytathat

a szakértő szerint.

A legutóbbi felmérések Andrej Babis pártjának 5 százalékos előnyét mutatta, de Mészáros Andor szerint nagy kérdés, ezek az adatok mennyire változhatnak egy hét alatt.

"Két nagy eseményre került sor, ezek közül az egyik a televíziós vita volt. De mindenki alapvetően arra számít, hogy Andrej Babis lesz a választás győztese" - húzta alá.

Az első nem hivatalos eredmények szombat délutánra várhatók.

Hétfő este 6 órától az InfoRádió Aréna című műsora a cseh választások eredményével foglalkozik. Vendég: Mészáros Andor, az ELTE-BTK Történeti Intézet docense.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Csehország választ - Szakértő: mindenki alapvetően arra számít, hogy Andrej Babis nyer

választás

cseh

andrej babis

mészáros andor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet

Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet

Egyre csökken a Ferrari sansza arra, hogy futamgyőzelmet szerezzen a Forma–1 2025-ös idényében, de a hét végi Szingapúri Nagydíj akár kínálhat esélyt erre – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője arról is beszélt, hogy Lewis Hamilton valószínűleg rosszabb lelkiállapotban kezdi meg a következő versenyhétvégét, mint csapattársa, Charles Leclerc.
Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Szerinte délibáb, hogy az ukrajnai háborús helyzetet az EU tovább bírja, mint Oroszország.
 

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Az amerikai kormányzati leállás nem sok nyomot hagyott eddig a tőzsdéken, tegnap ismét történelmi csúcsra emelkedtek az amerikai piacok, részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően. Ezek után az ázsiai kép vegyes volt, a japán piac kifejezetten jól teljesített, részben a Hitachi ralijának köszönhetően, miután a cég partnerséget jelentett be az OpenAI-jal. Az európai tőzsdéken közben folytatódik az elmúlt napokban látott emelkedés. A fontosabb adatközlések közül a mai amerikai munkaerőpiaci statisztika elmarad a kormányzati leállás miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?

A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?

A KSH turisztikai adatai nemcsak a szektor állapotát tükrözik, hanem a szállodai döntéshozók napi működését is befolyásolják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Police name the men as Adrian Daulby, 53, and Melvin Cravitz, 66, with the attacker believed to be Jihad Al-Shamie, a British citizen of Syrian descent.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 06:24
Drónriadó a müncheni reptéren
2025. október 3. 06:12
Kiderült, ki gyilkolt autóval, majd késsel a manchesteri zsinagógánál
×
×
×
×