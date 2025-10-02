Vigyázat a bankautomatáknál, csúnya lehúzás fenyeget

A Honest Guide nevű YouTube-csatorna lebuktatta a turistákat átverő Euronet bankautomata-hálózatot. A Pénzcentrum cikke szerint legutóbb Prágában és Kijevben tárták fel, hogyan számolnak fel nem várt többletköltségeket az Európa-szerte ismert ATM-ek.

A csatorna nem először foglalkozik az Euronet átveréseivel, korábban a Gazdagsági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata miatt kezdtek el utánajárni a turpisságoknak. Az átverés abból állt, hogy a Euronet az ATM kezelőfelületén két külön gombot, a Készpénzt és az Egyenleget egyetlen menüpontba tett. Ezzel arra kényszerítette a felhasználókat, hogy minden pénzfelvételkor igényeljék az egyenleglekérdezési szolgáltatást is, ami plusz pénzbe került. A bankautomata-hálózat azóta a GVH vizsgálata miatt egyes helyeken – például Prágában is – szétválasztotta a gombokat.

A GVH idén márciusban közölte, hogy vizsgálatot indított az Euronettel szemben, mert a gyanú szerint az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjén az elérhető funkciók megjelenítésével, illetve egyes funkciók elrejtésével megtéveszti a fogyasztókat, ezzel pedig elkerülhető többletköltségeket okoz nekik. A vizsgálódás jelenleg is zajlik az ügyben.

A youtuberek is kiemelik mostani videójukban, hogy Magyarországnak köszönhető, hogy például Prágában szétválasztották az említett gombokat.

A Honest Guide legújabb videójában más megtévesztéseket is feltárt. Egy prágai mosoda és az előtte elhelyezett bankautomata példáján keresztül mutatták be, milyen trükkökkel veri át a felhasználókat az Euronet. Ez a mosoda kifejezetten turisták számára nyílt a cseh fővárosban, az angol nyelvű feliratok és a kizárólag készpénzzel engedélyezett fizetés is egyértelművé teszi ezt.

A youtuberek által megkérdezett egyik turista a videóban elmondja: mivel csak helyi valutával tudott fizetni a mosodában, 2000 cseh koronát (32 800 forintot) vett fel az ATM-ből. A bankautomata ezért összesen 113,67 dollárt (37 827 forintot) számolt fel, de a kiadott ezer cseh koronás bankjegyeket nem fogadták el a mosodában.

A több mint ötezer forintos többletköltséget az ATM a turista bankszámlájáról vonta le.

A videóból kiderül, hogy ezeket a bankautomatákat úgy helyezték üzembe, hogy a felvenni kívánt pénzösszeg megadása után rákérdez az igénylőnél arra, hogy elfogadja-e a valuta átváltását. Ha valaki véletlenül az Elfogadás gombot érinti meg, a kivett összeg 20 százalékát számolja fel az ATM extra költségként. A videó szerint a Euronet és a partnerüzletek nagy valószínűséggel még a magas többletköltségekből származó profiton is megosztozhatnak egymás között.

Adódik a kérdés, hogy mi történt volna, ha 2000 helyett 20 000 cseh koronát, azaz 328 000 forintot vett volna fel az említett turista. Ahogy arra a csatorna rávilágít, erre is van lehetőség, sőt a Euronet bankautomatái az alapértelmezett összegek között fel is ajánlják ezt. Ebben az esetben 65 600 forintos extra költséget vonna le az ATM, azaz összesen 393 600 forint veszteséget okozott volna a pénzfelvétel.

Az Euronet azóta reagált a videóban elmondott kritikákra, bírálatokra, és közölte: azért van szükség az alapértelmezett húszezres értékre, mert erre van igény a felhasználók részéről.

A youtuberek Kijevbe is ellátogattak, ahol megtalálták az egyetlen működő Euronet bankautomatát. Az ottani ATM pedig nemcsak 20 000, hanem 40 000 ukrán hrivnya kivételét is felajánlotta, ami átszámolva 32 3200 forint. A videó szerint ez az átlag ukrán kereset másfélszerese, tehát a Euronet valami olyat szeretne normalizálni, ami nem normális. A Pénzcentrum cikkében megjegyzi: a kijevi vasútállomáson nagyjából 240 forintért lehet kapni egy kávét, miközben az ukrán hrivnya jelenleg jobban áll, mint a forint.