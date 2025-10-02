ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.2
usd:
331.62
bux:
99157.11
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Vigyázat a bankautomatáknál, csúnya lehúzás fenyeget

Infostart

Az Euronet egyes európai városokban különféle módszerekkel bírja rá az embereket ATM-jeinél, hogy többet költsenek egy-egy pénzfelvételnél, mint ahogy azt előzetesen tervezték. Jelenleg a Gazdagsági Versenyhivatal is vizsgálódik a bankautomata-hálózat megtévesztő trükkjei miatt.

A Honest Guide nevű YouTube-csatorna lebuktatta a turistákat átverő Euronet bankautomata-hálózatot. A Pénzcentrum cikke szerint legutóbb Prágában és Kijevben tárták fel, hogyan számolnak fel nem várt többletköltségeket az Európa-szerte ismert ATM-ek.

A csatorna nem először foglalkozik az Euronet átveréseivel, korábban a Gazdagsági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata miatt kezdtek el utánajárni a turpisságoknak. Az átverés abból állt, hogy a Euronet az ATM kezelőfelületén két külön gombot, a Készpénzt és az Egyenleget egyetlen menüpontba tett. Ezzel arra kényszerítette a felhasználókat, hogy minden pénzfelvételkor igényeljék az egyenleglekérdezési szolgáltatást is, ami plusz pénzbe került. A bankautomata-hálózat azóta a GVH vizsgálata miatt egyes helyeken – például Prágában is – szétválasztotta a gombokat.

A GVH idén márciusban közölte, hogy vizsgálatot indított az Euronettel szemben, mert a gyanú szerint az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjén az elérhető funkciók megjelenítésével, illetve egyes funkciók elrejtésével megtéveszti a fogyasztókat, ezzel pedig elkerülhető többletköltségeket okoz nekik. A vizsgálódás jelenleg is zajlik az ügyben.

A youtuberek is kiemelik mostani videójukban, hogy Magyarországnak köszönhető, hogy például Prágában szétválasztották az említett gombokat.

A Honest Guide legújabb videójában más megtévesztéseket is feltárt. Egy prágai mosoda és az előtte elhelyezett bankautomata példáján keresztül mutatták be, milyen trükkökkel veri át a felhasználókat az Euronet. Ez a mosoda kifejezetten turisták számára nyílt a cseh fővárosban, az angol nyelvű feliratok és a kizárólag készpénzzel engedélyezett fizetés is egyértelművé teszi ezt.

A youtuberek által megkérdezett egyik turista a videóban elmondja: mivel csak helyi valutával tudott fizetni a mosodában, 2000 cseh koronát (32 800 forintot) vett fel az ATM-ből. A bankautomata ezért összesen 113,67 dollárt (37 827 forintot) számolt fel, de a kiadott ezer cseh koronás bankjegyeket nem fogadták el a mosodában.

A több mint ötezer forintos többletköltséget az ATM a turista bankszámlájáról vonta le.

A videóból kiderül, hogy ezeket a bankautomatákat úgy helyezték üzembe, hogy a felvenni kívánt pénzösszeg megadása után rákérdez az igénylőnél arra, hogy elfogadja-e a valuta átváltását. Ha valaki véletlenül az Elfogadás gombot érinti meg, a kivett összeg 20 százalékát számolja fel az ATM extra költségként. A videó szerint a Euronet és a partnerüzletek nagy valószínűséggel még a magas többletköltségekből származó profiton is megosztozhatnak egymás között.

Adódik a kérdés, hogy mi történt volna, ha 2000 helyett 20 000 cseh koronát, azaz 328 000 forintot vett volna fel az említett turista. Ahogy arra a csatorna rávilágít, erre is van lehetőség, sőt a Euronet bankautomatái az alapértelmezett összegek között fel is ajánlják ezt. Ebben az esetben 65 600 forintos extra költséget vonna le az ATM, azaz összesen 393 600 forint veszteséget okozott volna a pénzfelvétel.

Az Euronet azóta reagált a videóban elmondott kritikákra, bírálatokra, és közölte: azért van szükség az alapértelmezett húszezres értékre, mert erre van igény a felhasználók részéről.

A youtuberek Kijevbe is ellátogattak, ahol megtalálták az egyetlen működő Euronet bankautomatát. Az ottani ATM pedig nemcsak 20 000, hanem 40 000 ukrán hrivnya kivételét is felajánlotta, ami átszámolva 32 3200 forint. A videó szerint ez az átlag ukrán kereset másfélszerese, tehát a Euronet valami olyat szeretne normalizálni, ami nem normális. A Pénzcentrum cikkében megjegyzi: a kijevi vasútállomáson nagyjából 240 forintért lehet kapni egy kávét, miközben az ukrán hrivnya jelenleg jobban áll, mint a forint.

Kezdőlap    Külföld    Vigyázat a bankautomatáknál, csúnya lehúzás fenyeget

prága

vizsgálat

kijev

gvh

csalás

turista

bankautomata

átverés

atm

pénzfelvétel

euronet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A tartalékos PSG nyerni tudott Barcelonában

A tartalékos PSG nyerni tudott Barcelonában

A címvédő PSG 2–1-re nyert a BL szerdai játéknapján az FC Barcelona ellen, s ezzel két forduló után hatpontos. A Manchester City kétszer is vezetett, de nem tudott nyerni Monacóban. Döntetlent játszott a Juventus is, a Villarreal ellen.
Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

A dán fővárosban rendezett EU-csúcsra érkezve a magyar miniszterelnök újságírói kérdésekre reagált, szólt Ukrajna függőségéről, a magyar-svéd kapcsolatokról, és arról, mit kell tenni, ha Magyarország területére ellenséges drónok érkeznek.
 

Ursula von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leállt az amerikai kormányzat - Nem pánikolt a tőzsde

Leállt az amerikai kormányzat - Nem pánikolt a tőzsde

Alapvetően pozitív hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin – ebbe a trendbe a magyar tőzsde is illeszkedett -, Amerikában viszont bizonytalan mozgásokat láthatunk. A részvénypiacokon bőven akadtak ma is izgalmak, hiszen tegnap éjfélkor leállt az amerikai kormányzat, miután kifutott a kormányzati szervek finanszírozási kerete. Emellett a vártnál jóval gyengébb munkaerőpiaci adatok is szerepet játszanak a tengerentúli bizonytalanságban. Eközben az arany ismét új történelmi csúcsra emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk októberben is: érkezik az év első szuperholdja

Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk októberben is: érkezik az év első szuperholdja

Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Climate activist Greta Thunberg is among activists on the Global Sumud Flotilla being taken to an Israeli port.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 22:38
Izrael feltartóztatja a Gázai övezetbe tartó nemzetközi segélyflottillát
2025. október 1. 21:27
Alaptörvényt sért a Magyarországon menedéket kapott lengyel ellenzéki képviselőt sújtó jogszabály
×
×
×
×