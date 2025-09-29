ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina fecskendőkben előkészítve az oltáshoz a Kanizsai Dorottya Kórházban 2022. január 15-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Szétperelik a Pfizert a "rákkeltő vakcina" miatt

Infostart

A nőgyógyászati mellett fogyókúrás szerek piacán is masszívan jelen lévő Pfizerre manapság rájár a rúd.

Tömegével perelik beteg nők a Pfizert, mert az általa gyártott injekció daganatos megbetegedést okozhat. A Depo-Provera fogamzásgátló injekcióról van szó. A felperesek szerint már sok-sok éve tud a bajról a Pfizer, csak nem nyújt megfelelő tájékoztatást.

A meningeoma nevű, az agyhártyákból kialakuló daganattípust a nőknél hosszú távú használat után diagnosztizálták.

Az indítvány mögött álló 400 nő áll. Közölték: ha időben figyelmeztették volna őket a lehetséges veszélyekre, akkor más, biztonságosabb fogamzásgátló módszert választottak volna.

A témában készített tudományos kutatások elsőként az 1980-as években vetették fel a Depo-Provera és az agydaganatok közötti kapcsolatot. Európában és Kanadában ennek kapcsán hivatalos figyelmeztetések jelentek meg a gyógyszer csomagolásán, ami az Egyesült Államokban viszont hiányzott.

Az Egyesült Királyságban is több száz nő fontolgat hasonló jogi lépéseket, ott havonta mintegy 10 ezer nő kapja ezt az injekciót az állami egészségügyi szolgálat adatai szerint.

A brit egészségügyi szabályozó szerv tavaly figyelmeztetést adott ki a Depo-Provera használóinak a meningeóma kialakulásának veszélyére, és a Pfizer levelében arra kérte az orvosokat, hogy a daganatos betegek esetében hagyják abba a gyógyszer alkalmazását.

A vg.hu cikke - amely a The Guardianre hivatkozik - azt is írja, kutatók szerint a progesztogén alapú hormonális fogamzásgátlók nemcsak a meningeóma, hanem a mellrák kialakulásának kockázatát is növelik. Egy Oxfordi Egyetem kutatása azt mutatta ki, hogy ezek a fogamzásgátlók 20-30 százalékkal emelik a mellrák kialakulásának valószínűségét.

Közben a Pfizer igyekszik megjelenni a fogyókúrás szerek piacán, a vállalathoz kapcsolódó további hír, hogy Donald Trump amerikai elnök követeli, hogy a Pfizer szolgáltasson adatokat koronavírus-vakcinája hatékonyságáról.

Képünk illusztráció.

