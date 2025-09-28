ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap
3d illustration flag of Seychelles. Close up waving flag of Seychelles.
Nyitókép: Getty Images / Aoraee

Az ellenzék nyerte az első fordulót az elnökválasztáson, de még nincs vége a politikai harcnak

A Seychelle-szigeteken második fordulót kell rendezni az elnökválasztáson, miután egyik jelölt sem érte el az abszolút többséget – közölte a választási bizottság.

Az ellenzék jelöltje, Patrick Herminie a szavazatok 48,8 százalékát, míg a hivatalban lévő államfő, Wavel Ramkalawan a voksok 46,4 százalékát kapta. Az alkotmány értelmében az elnöki tisztség elnyeréséhez több mint 50 százalékos támogatás szükséges, ezért a két legtöbb szavazatot szerző politikus között második fordulót tartanak.

Ramkalawan a második mandátumáért indul Afrika legkisebb országának élén.

A voksolás előszavazással indult csütörtökön, a választók többsége pedig szombaton adta le voksát. A 115 szigetből álló, mindössze 120 ezres lakosságú ország a világ egyik legismertebb luxus- és ökoturisztikai célpontja, a turizmusnak köszönhetően pedig az egy főre jutó jövedelem alapján Afrika leggazdagabb államai közé tartozik.

A Seychelle-szigeteket ugyanakkor komoly kihívások elé állítja a klímaváltozás, valamint az országot sújtó drogproblémák, amelyek középpontjában a heroinfüggőség áll.

elnökválasztás

politika

seychelle-szigetek

