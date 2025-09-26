ARÉNA
Dimona, 2018. március 20. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kabinetülést tart a dél-izraeli Dimonában 2018. március 20-án. Netanjahu szerint Mahmúd Abbász palesztin elnök sértő megjegyzést tett az Izraelben akkreditált amerikai nagykövetre, Abbász előző nap David Friedman amerikai nagykövetet kutya kölykének nevezte, ami az arab világban nagy sértésnek számít. (MTI/EPA/Jim Hollander)
Nyitókép: JIM HOLLANDER

Benjámin Netanjahu: a palesztin állam támogatása azt az üzenetet hordozza, hogy a zsidók gyilkolása kifizetődő

Infostart / MTI

Bírálta a palesztin államot elismerő nyugati országokat Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ Közgyűlésében felszólalva. Szerinte ezzel azt az üzenetet küldték a palesztinoknak, hogy "a zsidók gyilkolása kifizetődő".

A kormányfő New York-i beszéde elején több tucat diplomata elhagyta a termet, ahol a közgyűlés ülésszakának csúcsszintű vitája zajlik. Netanjahu emlékeztetett arra, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet izraeli támadásában 2023. október 7-én megöltek 1200 embert, és elhurcoltak több mint 200 túszt, akik közül 48-at még nem szolgáltattak vissza, és akik közül 20-an vannak még életben.

Az izraeli kormányfő üzenetet is küldött a Gázában őrzött túszoknak. "Nem feledkeztünk meg rólatok egy pillanatra sem. Addig nem állunk meg, amíg mindannyian haza nem tértek" - hangoztatta a túszok neveinek felsorolása után, a Hamasz vezetőit pedig a túszok visszaszolgáltatására szólította fel. "Ha megteszitek, életben maradhattok. Ha nem, Izrael levadászik benneteket" - mondta. Hozzátette:

beszédét az internet mellett az izraeli oldalon elhelyezett hangszórókon keresztül is közvetítik a Gázai övezetbe, hogy maguk a túszok is hallhassák.

Netanjahu szerint sok nyugati vezető "meghajolt az elfogult média, a radikális iszlám közösségek és az antiszemita tömegek előtt". Meglátása szerint sokan, akik a nyilvánosság előtt elítélik Izraelt, a színfalak mögött köszönetet mondanak az izraeli hírszerzésnek, amely számos merényletet hiúsított meg nyugati fővárosokban. "A zsidók meggyilkolása kifizetődő - ez az üzenet, amelyet azok a vezetők küldtek, akik a héten elismerték a palesztin államot" - foglalt állást Netanjahu.

Leszögezte: Izrael nem hajlik meg a nyomás előtt, és nem fogadja el, hogy a palesztin államiságot rákényszerítsék. Izrael ellenségei a ti ellenségeitek is - mondta a nemzetközi közösség képviselőinek, hozzátéve: legbelül az összes nyugati ország tudja, hogy Izrael az ő harcukat is vívja.

Netanjahu a népirtás vádjával kapcsolatban kiemelte: az izraeli hadsereg nem céloz civileket, hanem a lehető legnagyobb gondossággal megkülönbözteti őket a harcosoktól. Hangsúlyozta azt is: Izrael naponta mintegy 2000 kalóriának megfelelő élelmiszert juttat az övezetbe minden gázai számára.Ha mégis éheznek a Gázai övezetben, az szerinte azért van, mert a Hamasz lefoglalja a segélyek túlnyomó részét.

Az antiszemitizmus elterjedésével kapcsolatban úgy fogalmazott: "A gyűlölet soha nem hal meg, csak új köntösben tér vissza". Azt mondta, az Izrael ellen terjesztett hazugságok világszerte szülnek támadásokat a zsidók ellen. Példaként említette, hogy az Egyesült Államokban egy idős holokauszttúlélőt "élve elégettek". Méltatta viszont az amerikai kormány antiszemitizmus elleni fellépését is, és a többi országot is az amerikai példa követésére szólította fel.

A palesztin vezetést Netanjahu korruptnak nevezte, mert szerinte pénzzel jutalmazza a terroristákat, tömeggyilkosokról nevez el középületeket, és évtizedek óta nem hajt végre valódi reformokat. "Államot adni a palesztinoknak olyan, mintha szeptember 11. után az al-Kaidának adtak volna egy államot New York mellett. Őrület, esztelenség" - mondta.

Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Officials and diplomats left the auditorium in protest as the Israeli leader took the stage, leaving large parts of the hall empty.

