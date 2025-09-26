Benjámin Netanjahu: a palesztin állam támogatása azt az üzenetet hordozza, hogy a zsidók gyilkolása kifizetődő

A kormányfő New York-i beszéde elején több tucat diplomata elhagyta a termet, ahol a közgyűlés ülésszakának csúcsszintű vitája zajlik. Netanjahu emlékeztetett arra, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet izraeli támadásában 2023. október 7-én megöltek 1200 embert, és elhurcoltak több mint 200 túszt, akik közül 48-at még nem szolgáltattak vissza, és akik közül 20-an vannak még életben.

Az izraeli kormányfő üzenetet is küldött a Gázában őrzött túszoknak. "Nem feledkeztünk meg rólatok egy pillanatra sem. Addig nem állunk meg, amíg mindannyian haza nem tértek" - hangoztatta a túszok neveinek felsorolása után, a Hamasz vezetőit pedig a túszok visszaszolgáltatására szólította fel. "Ha megteszitek, életben maradhattok. Ha nem, Izrael levadászik benneteket" - mondta. Hozzátette:

beszédét az internet mellett az izraeli oldalon elhelyezett hangszórókon keresztül is közvetítik a Gázai övezetbe, hogy maguk a túszok is hallhassák.

Netanjahu szerint sok nyugati vezető "meghajolt az elfogult média, a radikális iszlám közösségek és az antiszemita tömegek előtt". Meglátása szerint sokan, akik a nyilvánosság előtt elítélik Izraelt, a színfalak mögött köszönetet mondanak az izraeli hírszerzésnek, amely számos merényletet hiúsított meg nyugati fővárosokban. "A zsidók meggyilkolása kifizetődő - ez az üzenet, amelyet azok a vezetők küldtek, akik a héten elismerték a palesztin államot" - foglalt állást Netanjahu.

Leszögezte: Izrael nem hajlik meg a nyomás előtt, és nem fogadja el, hogy a palesztin államiságot rákényszerítsék. Izrael ellenségei a ti ellenségeitek is - mondta a nemzetközi közösség képviselőinek, hozzátéve: legbelül az összes nyugati ország tudja, hogy Izrael az ő harcukat is vívja.

Netanjahu a népirtás vádjával kapcsolatban kiemelte: az izraeli hadsereg nem céloz civileket, hanem a lehető legnagyobb gondossággal megkülönbözteti őket a harcosoktól. Hangsúlyozta azt is: Izrael naponta mintegy 2000 kalóriának megfelelő élelmiszert juttat az övezetbe minden gázai számára.Ha mégis éheznek a Gázai övezetben, az szerinte azért van, mert a Hamasz lefoglalja a segélyek túlnyomó részét.

Donald Trump: "úgy tűnik van egy megállapodásunk" A gázai konfliktus lezárásáról született új megállapodásról beszélt az amerikai elnök pénteken Washingtonban, újságírók előtt.

Donald Trump a Fehér Házból New York államba indulva röviden nyilatkozott, és azt mondta, úgy tűnik megvan az egyezség. A megállapodásról csak annyit közölt, hogy eredményeként a Hamász kiadja a fogságában lévő izraeli túszokat, és véget érhet a háború is.

"Béke lesz" - fogalmazott az elnök, és arra utalt, hogy "hamarosan" bejelentik a részleteket.

Az antiszemitizmus elterjedésével kapcsolatban úgy fogalmazott: "A gyűlölet soha nem hal meg, csak új köntösben tér vissza". Azt mondta, az Izrael ellen terjesztett hazugságok világszerte szülnek támadásokat a zsidók ellen. Példaként említette, hogy az Egyesült Államokban egy idős holokauszttúlélőt "élve elégettek". Méltatta viszont az amerikai kormány antiszemitizmus elleni fellépését is, és a többi országot is az amerikai példa követésére szólította fel.

A palesztin vezetést Netanjahu korruptnak nevezte, mert szerinte pénzzel jutalmazza a terroristákat, tömeggyilkosokról nevez el középületeket, és évtizedek óta nem hajt végre valódi reformokat. "Államot adni a palesztinoknak olyan, mintha szeptember 11. után az al-Kaidának adtak volna egy államot New York mellett. Őrület, esztelenség" - mondta.