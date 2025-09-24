ARÉNA
Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja az Európai Parlament plenáris ülésén szólal fel a testület strasbourgi épületében 2025. június 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Újabb százmillió euró uniós pénz sorsa vált bizonytalanná

Infostart / MTI

Bosznia-Hercegovina további 100 millió eurót veszíthet az Európai Növekedési Tervből, ha szeptember végéig nem hajtja végre a szükséges reformokat - hangsúlyozta Marta Kos uniós bővítési biztos a szarajevói parlamentben.

Háromnapos boszniai látogatása lezárásaként az uniós biztos felhívta a parlamenti képviselők figyelmét arra, hogy a reformok melletti elköteleződés jelenti a kulcsot a növekedési terv forrásaihoz, de ahhoz is, hogy megkezdődhessenek az uniós csatlakozási tárgyalások Brüsszel és Szarajevó között.

Az Európai Bizottság a közelmúltban döntött arról, hogy nem folyósítja a Bosznia-Hercegovinának járó támogatás egy részét, 100 millió eurót (több mint 39 milliárd forintot), és a mostani bejelentések szerint további 100 millió eurótól eshet el Szarajevó, az összeget pedig a térség többi országa között oszthatja szét az EU.

Marta Kos arra is felhívta a figyelmet: annak érdekében, hogy a gyakorlatban is megkezdődhessenek az uniós csatlakozási tárgyalások, Bosznia-Hercegovinának két igazságügyi törvényt is el kell fogadnia, emellett pedig ki kell jelölnie, hogy ki lesz az egyeztetések főtárgyalója.

Bosznia-Hercegovina 2016 februárjában nyújtotta be az európai uniós tagság iránti kérelmét, és 2022 decemberében kapta meg a tagjelölti státust, a csatlakozási tárgyalások azonban még nem kezdődtek meg.

Külföld

parlament

bosznia-hercegovina

uniós bővítés

szarajevó

marta kos

