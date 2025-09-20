ARÉNA
Nyitókép: Arad Online

Elképesztő videó, ahogy hárman jetskivel próbálták átszelni a Földközi-tengert

Infostart

12 órát jetskizett három palesztin férfi Líbiából Olaszország irányába. Regisztrálták őket, az egyikük olasz földről Németországba szökött.

Egy román járőrhajó mentette ki azt a három palesztin férfit, aki jetskivel vágott neki a Földközi-tengernek Líbia partjaitól, de elfogyott az üzemanyaguk. Végül egy 12 órás út után értek az olaszországi Lampedusába – írta az Index az Arab News alapján. A családjuk a hírek szerint az izraeli ostrom alatt álló Gázában maradt.

Az egyik férfi online vásárolt átszámítva több mint egymillió forintért egy használt Yamaha jetskit. A GPS-re, műholdas telefonra és mentőmellényekre további csaknem félmillió forintnyi pénzt költött, és gumicsónakot is beszereztek .

De rosszul számolta ki az üzemanyagköltséget, így elakadtak a tengeren. A férfiakat a román járőrhajó előbb Lampedusára vitte, ahol a hatóságok regisztrálták őket, majd egy Szicíliába tartó járatra szálltak, azután pedig egy Genovába induló buszra szálltak a férfiak, akik azonban „sikeresen megszöktek” utóbbi járatról.

Egyikük repülővel utazott Brüsszelbe, majd vonattal Németországba, ahol rokona várta. Jelenleg német menekültközpontban él, és menedékjogért folyamodik. Másikuk 2024 áprilisában hagyta el Gázát, a rafahi határon 5 ezer dollárt (1,3 millió forint) fizetett az átkelésért. Először Kínába próbált menedékjogot kérni, sikertelenül, ezt követte még tíz, kudarcba fulladt embercsempész-kísérlet, ami után a jetskis megoldás mellett döntött. Családja továbbra is gázai menekülttáborban él a The Sun információi szerint.

(Nyitóképünk illusztráció)

líbia

illegális bevándorlás

palesztin

lampedusa

jetski

