ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.71
usd:
332.08
bux:
99560.15
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrségi jármű áll a Fraenkelufer zsinagóga előtt Berlin Kreuzberg negyedében 2021. május 16-án. Németországban a hét eleje óta több mint tíz antiszemita és Izrael-ellenes incidenst regisztráltak. Több városban megdobálták kővel a helyi zsinagógát, máshol izraeli zászlót égettek el, miután az izraeli-palesztin konfliktus felerősödésével emelkedésnek indult az antiszemita incidensek száma. A legnagyobb szabású eset szombat este történt Berlinben, ahol az Izrael állam 1948-as megalapításának évfordulója alkalmából a palesztinok mellett tartott tüntetések egyikén több száz demonstráló összecsapott a megmozdulás biztosítására kivezényelt mintegy hatszáz rendőrrel.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Nehéz éjszaka volt Berlinben

Infostart

Egy második világháborús bomba miatt ideiglenesen több ezer embernek el kellett hagynia otthonát Berlinben csütörtök éjjel, de a rendőrség szóvivője reggel közölte, hogy a Spree folyóban talált bomba nem jelent veszélyt.

Egy második világháborús bomba miatt ideiglenesen több ezer embernek el kellett hagynia otthonát Berlinben csütörtök éjjel, de a rendőrség szóvivője reggel közölte, hogy a Spree folyóban talált bomba nem jelent veszélyt.

A búvárok segítségével péntek reggel elvégzett vizsgálat után kiadott rendőrségi tájékoztatás szerint a bombát nem szükséges hatástalanítani, csak kiemelik a folyóból, és szakszerűen megszabadulnak tőle.

A robbanószerkezet miatt Fischerinsel városrészben csütörtökön lezárták a környéket, és több ezer embernek elővigyázatosságból el kellett hagynia az otthonát.

A nyugat-berlini Spandau kerületben is találtak egy 100 kilogrammos második világháborús bombát, amelyet pénteken hatástalanítanak. A hatóságok abban a körzetben is lezárták az érintett területet.

Kezdőlap    Külföld    Nehéz éjszaka volt Berlinben

berlin

bomba

ii. világháború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró: eljött a pillanat, hogy csapatvilágbajnok legyen a McLaren a Forma–1-ben

Szakíró: eljött a pillanat, hogy csapatvilágbajnok legyen a McLaren a Forma–1-ben

A bakui egy utcai versenypálya, ahol könnyen lehet hibázni, de ha minden a papírforma szerint alakul, akkor a McLaren már a mostani versenyhétvégén megvédheti konstruktőri világbajnoki címét – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője kitért arra is, milyen összevetésben érheti be Oscar Piastri a két legendás elődöt, Ayrton Sennát és Mika Häkkinent.
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális gazdasági válság bénítja meg az országot

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális gazdasági válság bénítja meg az országot

A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Concerns grow that the Trump administration is curtailing criticism after ABC host Jimmy Kimmel's show was cancelled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 10:38
Kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk Donald Trumpéknak Angliában
2025. szeptember 19. 10:16
Nem tudnak mit csinálni az oroszok ezzel az ellenséges eszközzel
×
×
×
×