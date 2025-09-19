Nehéz éjszaka volt Berlinben

Egy második világháborús bomba miatt ideiglenesen több ezer embernek el kellett hagynia otthonát Berlinben csütörtök éjjel, de a rendőrség szóvivője reggel közölte, hogy a Spree folyóban talált bomba nem jelent veszélyt.

A búvárok segítségével péntek reggel elvégzett vizsgálat után kiadott rendőrségi tájékoztatás szerint a bombát nem szükséges hatástalanítani, csak kiemelik a folyóból, és szakszerűen megszabadulnak tőle.

A robbanószerkezet miatt Fischerinsel városrészben csütörtökön lezárták a környéket, és több ezer embernek elővigyázatosságból el kellett hagynia az otthonát.

A nyugat-berlini Spandau kerületben is találtak egy 100 kilogrammos második világháborús bombát, amelyet pénteken hatástalanítanak. A hatóságok abban a körzetben is lezárták az érintett területet.