Halott tinilány maradványait találták a sztár autójában, aki épp európai turnéra indul

Egy bomlásnak indult holttestet találtak a TikTok-slágereiről ismert, D4vd néven alkotó David Anthony Burke nevére regisztrált autóban egy hollywoodi roncstelepen. Most az amerikai hatóságok egy eltűnt tizenöt éves lányként azonosították a Teslában talált holttestet – írja a 24.hu a BBC alapján.

A rendőrök szeptember 8-án fedezték fel Celeste Rivas maradványait a Los Angelesben lefoglalt autó csomagtartójában, miután bejelentést kaptak a kocsiból áradó kellemetlen szagról. A hatóságok szerint a halál oka és ideje továbbra is ismeretlen.

A kaliforniai Lake Elsinore-ból származó Rivas eltűnésekor 13 éves volt, és utoljára 2024. április 5-én látták. A lány D4vid rajongója volt, és egy hasonló tetoválása is volt, mint a sztárnak.

Korábban a rendőrök azt mondták, hogy a Tesla valószínűleg néhány napja már a hollywoodi roncstelepen volt, mire megtalálták a maradványokat. Az autó a húszéves David Anthony Burke nevén van bejegyezve, öt nappal korábban hagyták ott, miután elvontatták Hollywood Hillsből. De korábban nem érkezett bejelentés az autó eltűnéséről.

D4vd, akinek több millió követője van a közösségi médiában, leginkább a Here With me és a Romantic Homicide című slágereiről ismert, amik a TikTok-on váltak ismertté. Áprilisban jelent meg debütáló albuma, a Withered, és éppen ennek turnéján volt, amikor megtalálták a maradványokat. A turné seattle-i koncertjét lemondták, később viszont az énekes képviselője közölte, hogy az énekes folytatja a turnéját, de közben mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Mint az Index írja, a történtek ellenére az előadó megtartotta koncertjét a minnesotai Minneapolisban. Októberben pedig európai turnéra indul, amely során Bécsben is fellép majd.