ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.46
usd:
330.32
bux:
99634.76
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A londoni rendőrség központja, az Új Scotland Yard 2023. március 21-én. Ezen a napon hozták nyilvánosságra a londoni rendőrségnél, a Scotland Yardnál végzett átfogó vizsgálatról készített jelentést. A vizsgálat súlyos rendszerszintű gondokat és hiányosságokat tárt fel, pédául a rendőrök között meglévő rasszizmust, nőgyűlöletet és homofóbiát.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

A brit szervek kezében három orosz kém torka

Infostart / MTI

Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.

A Scotland Yard csütörtöki bejelentése szerint a három embert - egy 41 éves és egy 46 éves férfit, illetve egy 35 éves nőt - a kelet-angliai Essex megyében vették őrizetbe a nemzetbiztonsági törvénybe ütköző cselekedetek gyanújával.

A vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága végzi az ügyben.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a három őrizetest azzal gyanúsítják, hogy egy külföldi hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget. A Scotland Yard megfogalmazása szerint "az ország, amelyhez ez a gyanú kapcsolódik, Oroszország".

Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában közölte: a nemzetbiztonsági ügyekben végzett legutóbbi vizsgálatok során a parancsnokság azt tapasztalta, hogy a külföldi hírszerző szolgálatok egyre nagyobb számban toboroznak nagy-britanniai "megbízottakat".

Murphy felidézte, hogy jelenleg is két fiatal brit férfi ellen folyik bírósági eljárás azzal a váddal, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport, "vagyis ténylegesen az orosz állam" egy ukrajnai érdekeltségű nagy-britanniai raktárkomplexum felgyújtásával bízta meg őket.

Ennek az ügynek a gyanúsítottjait tavaly tavasszal, egy ukrajnai tulajdonú kereskedelmi ingatlan ellen elkövetett gyújtogatásos támadás után vették őrizetbe.

A tűz a kelet-londoni Leyton városrészben tört ki egy raktárépületben, amelyben két ukrán állampolgárságú magánszemély üzemeltetett egy üzleti vállalkozást.

Dominic Murphy csütörtöki nyilatkozata szerint ennek az ügynek a vádlottjai hosszú börtönbüntetésre számíthatnak.

A Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy az Oroszország javára végzett kémkedés gyanújával most őrizetbe három ember ügye semmiféle módon nem kapcsolódik a tavalyi gyújtogatásos bűncselekményhez.

Hozzátette: bárki, akit egy külföldi ország nagy-britanniai törvényellenes cselekedetek végrehajtására próbál rávenni, "kétszer is gondolja meg", hogy mit csinál, mivel az ilyen bűncselekmények elkövetői elmarasztaló bírósági ítélet esetén nagyon súlyos büntetőjogi következményekkel számolhatnak.

Májusban a londoni központi büntetőbíróság hat bolgár állampolgárra szabott ki hosszú börtönbüntetéseket Oroszország javára végzett kémkedés címén. A csoport vezetőjét tíz és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték, de a kémszervezet többi tagja is öt és tíz év közötti börtönbüntetéseket kapott.

Kezdőlap    Külföld    A brit szervek kezében három orosz kém torka

orosz

kém

scotland yard

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kulcsfontosságú oroszországi olajlétesítményt támadtak az ukrán drónok, ezzel folytatva az elmúlt hetekben megfigyelhető csapások sorozatát. A Baskíriában található szalavati finomító éves kapacitása mintegy 10 millió tonna, kiesése a rendszerből komoly ellátási zavarokkal fenyegeti Oroszországot. Az ukrán hírszerzés az orosz demográfiai folyamatokról szerzett meg titkos dokumentumokat, és kifejezetten borús jövőképet vázolt fel – számolt be az RBC Ukraine. A hatóságok belső levelezéséből jutottak hozzá az információkhoz, amelyben arról írnak, hogy nagyon súlyos népesedési problémák várnak a világ legnagyobb országára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt

Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt

Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump and First Lady Melania depart UK as state visit ends

Donald Trump and First Lady Melania depart UK as state visit ends

It comes after a joint news conference where the US president and Keir Starmer discussed UK borders, Gaza and Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 19:41
Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről
2025. szeptember 18. 19:28
Volodimir Zelenszkij szavaiból derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik
×
×
×
×