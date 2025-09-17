ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.8
usd:
328.94
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt elnöke az olasz közszolgálati televízió, a Rai Uno Porta a Porta című műsorában Rómában 2022. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

Infostart / MTI

Az olasz katonákat a belföldi biztonság erősítésére kell bevetni, nem háborúba küldeni Oroszország ellen – mondta Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes.

„Ha az olaszoktól erőfeszítéseket kérünk a biztonság és a védelem erősítésére, akkor a katonákat belföldön kell bevetni, nem Oroszországba küldeni harcolni” – jelentette ki szerdán Matteo Salvini, a Liga párt vezetője. Arról is beszélt, hogy miért üdvözölte szívélyesen Oroszország római nagykövetét.

A kormányfőhelyettes úgy véli, semmi furcsa nincsen abban, hogy azt gondolja, biztonságra elsősorban az országhatárokon belül van szükség.

„Nem hiszem, hogy Lodiban vagy Cinisello Balsamóban az emberek a Vörös Hadsereg általi megszállás vagy a szovjet harckocsik miatti aggodalommal fekszenek le este (..), a gondjuk valószínűleg inkább az illegális külföldiek nem kívánt jelenléte a városok terein” – mondta a Milánóhoz közeli két városra utalva.

A politikus a Telelombardia észak-olaszországi tévécsatornának adott interjújában megjegyezte: ha az olaszoktól pénzt és áldozathozatalt kérnek a biztonság és a védelem megerősítése, több katona és csendőr foglalkoztatása érdekében,

„akkor én azokat a katonákat a vonatokon, autóbuszokon, metrókon, az iskolák előtt, a pályaudvarokon akarom bevetni, nem Oroszországba küldeni harcolni”.

Salvini már többször kifejtette, hogy ellenzi olasz vagy más európai katonák részvételét az ukrajnai hadszíntéren. A Liga vezetője augusztusban Emmanuel Macron francia elnöknek azt üzente, hogy „ha annyira háborúzni akar, akkor menjen ő Ukrajnába”.

A kormányfőhelyettes e mondataival Guido Crosetto védelmi miniszter azon keddi kijelentéseire reagált, amelyben ő a fegyveres erők és a nemzeti védelmi rendszer megerősítését szorgalmazta „esetleges külső támadás” esetére.

Salvini kitért arra is, hogy miért találkozott Oroszország nagykövetével, és üdvözölte őt szívélyesen Kína római nagykövetségének fogadásán. „Ugyanúgy köszöntöttem az orosz nagykövetet, mint tucatnyi más diplomatát. Ott voltak a Demokrata Párt és az Olasz Testvérek parlamenti képviselői is. Ha vendégségbe mész, és üdvözöl valaki, akkor köszönsz neki: ez így helyes, ha jó kapcsolatokra és párbeszédre törekedsz. A kézfogást választom a haragos tekintet helyett” – magyarázta Salvini.

Davide Faraone, az ellenzéki Élő Olaszország (IV) alelnöke szerint egész Olaszországnak problémát jelent a Salvini és Crosetto közötti vita, valamint az, hogy Salvini öleléssel köszöntötte az orosz nagykövetet, „miközben katonáink az orosz drónok visszaverésében vesznek részt Lengyelországban”.

Sandra Zampa, a Demokrata Párt (PD) egyik szenátora egy közösségi bejegyzésében nyugtalanítónak nevezte, hogy a kormányfőhelyettes „átöleli és megcsókolja az orosz nagykövetet azután, hogy Oroszország becsmérelte Mattarellát”. Zampa az orosz külügyminisztérium júliusban nyilvánosságra hozott azon listájára utalt, amelyen oroszgyűlölő kijelentéseket tevő politikusok szerepeltek, és amelyre Sergio Mattarella olasz államfő neve is felkerült.

Kezdőlap    Külföld    Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

oroszország

olaszország

ukrajna

háború

matteo salvini

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek

Óriási lopásra derült fény Párizsban - A betörök tudták, mit keressenek

Betörők 600 ezer euró értékű aranyat loptak el a párizsi Természettudományi Múzeumból, ami a legújabb eset a kulturális intézményeket érintő rablássorozatban - közölte a Le Monde.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?

Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?

Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

The King and US president watched a Red Arrows flypast and military ceremony, with a state banquet still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 18:42
Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában
2025. szeptember 17. 17:39
Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról
×
×
×
×