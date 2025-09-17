Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

„Ha az olaszoktól erőfeszítéseket kérünk a biztonság és a védelem erősítésére, akkor a katonákat belföldön kell bevetni, nem Oroszországba küldeni harcolni” – jelentette ki szerdán Matteo Salvini, a Liga párt vezetője. Arról is beszélt, hogy miért üdvözölte szívélyesen Oroszország római nagykövetét.

A kormányfőhelyettes úgy véli, semmi furcsa nincsen abban, hogy azt gondolja, biztonságra elsősorban az országhatárokon belül van szükség.

„Nem hiszem, hogy Lodiban vagy Cinisello Balsamóban az emberek a Vörös Hadsereg általi megszállás vagy a szovjet harckocsik miatti aggodalommal fekszenek le este (..), a gondjuk valószínűleg inkább az illegális külföldiek nem kívánt jelenléte a városok terein” – mondta a Milánóhoz közeli két városra utalva.

A politikus a Telelombardia észak-olaszországi tévécsatornának adott interjújában megjegyezte: ha az olaszoktól pénzt és áldozathozatalt kérnek a biztonság és a védelem megerősítése, több katona és csendőr foglalkoztatása érdekében,

„akkor én azokat a katonákat a vonatokon, autóbuszokon, metrókon, az iskolák előtt, a pályaudvarokon akarom bevetni, nem Oroszországba küldeni harcolni”.

Salvini már többször kifejtette, hogy ellenzi olasz vagy más európai katonák részvételét az ukrajnai hadszíntéren. A Liga vezetője augusztusban Emmanuel Macron francia elnöknek azt üzente, hogy „ha annyira háborúzni akar, akkor menjen ő Ukrajnába”.

A kormányfőhelyettes e mondataival Guido Crosetto védelmi miniszter azon keddi kijelentéseire reagált, amelyben ő a fegyveres erők és a nemzeti védelmi rendszer megerősítését szorgalmazta „esetleges külső támadás” esetére.

Salvini kitért arra is, hogy miért találkozott Oroszország nagykövetével, és üdvözölte őt szívélyesen Kína római nagykövetségének fogadásán. „Ugyanúgy köszöntöttem az orosz nagykövetet, mint tucatnyi más diplomatát. Ott voltak a Demokrata Párt és az Olasz Testvérek parlamenti képviselői is. Ha vendégségbe mész, és üdvözöl valaki, akkor köszönsz neki: ez így helyes, ha jó kapcsolatokra és párbeszédre törekedsz. A kézfogást választom a haragos tekintet helyett” – magyarázta Salvini.

Davide Faraone, az ellenzéki Élő Olaszország (IV) alelnöke szerint egész Olaszországnak problémát jelent a Salvini és Crosetto közötti vita, valamint az, hogy Salvini öleléssel köszöntötte az orosz nagykövetet, „miközben katonáink az orosz drónok visszaverésében vesznek részt Lengyelországban”.

Sandra Zampa, a Demokrata Párt (PD) egyik szenátora egy közösségi bejegyzésében nyugtalanítónak nevezte, hogy a kormányfőhelyettes „átöleli és megcsókolja az orosz nagykövetet azután, hogy Oroszország becsmérelte Mattarellát”. Zampa az orosz külügyminisztérium júliusban nyilvánosságra hozott azon listájára utalt, amelyen oroszgyűlölő kijelentéseket tevő politikusok szerepeltek, és amelyre Sergio Mattarella olasz államfő neve is felkerült.