Ulrich Vosgerau államjogász, ügyvéd, publicista keddi előadásában az MCC Magyar-Német Intézetében elmondta, hogy amikor 1990-ben a keleti blokk összeomlását és a békés forradalom eseményeit követően Németország újraegyesült, sokan azt várták, hogy a XXI. század a „német évszázad” lesz, amelyben Németország végre konszolidált, érett és stabil nemzetállamként Európa központi hatalmává és az Egyesült Államok globális, egyenrangú partnerévé válik. Ennek az ellenkezője történt szerinte.

„A nemzetállam gyakorlatilag szinte megszűnt létezni, a vállalatok menekülésszerűen hagyják el az országot, egyrészről a megfizethetetlen energiaárak miatt, másrészt pedig az egyre nagyobb, energiaszolgáltatásban látható általános bizonytalanságok miatt, de a széthulló infrastruktúra miatt már szinte a legerősebb politikai párt betiltását is kitalálták, meg is próbálják megtenni” – fogalmazott.

Az államjogász, ügyvéd, publicista arról is beszélt, hogy

Angela Merkel német kancellár 2010 előtt még nem támogatta a multikulturális társadalmat.

„2015-ben egy nagyon fura esemény zajlott le, amikor Merkel asszony meglátogatott egy menedékkérő otthont, és ott volt egy síró palesztin kislány, akit nem akartak megtartani Németországban, vissza akarták küldeni, hiszen nem maradhat mindenki Németországban; a családja utána egyébként visszakerült Palesztinából Németországba. Ebből a közszolgálati média egy totális kampányt indított Angela Merkel ellen, hogy ő milyen hidegszívű, és hogy a kislánnyal hogy viselkedett. Ez helyezett akkora nyomást a kancellárra, hogy 2015-ben, amikor a nagy határnyitás bekövetkezett, akkor ezek a menedékkérők itt megjelentek” – magyarázta a Willkommenskultur előzményeivel összefüggésben.

A jövőre vonatkozó előrejelzést is adott Ulrich Vosgerau. Azt mondta:

az alkotmányvédelem a politikai üldözés eszközeként működik ma Németországban, ártatlan állampolgárokat figyelve meg, azok az emberek pedig, akiknek van veszítenivalójuk, nem állnak ki magukért.

Ehelyett sok német inkább elvándorol, így csak 2024-ben mintegy 300 ezer ember hagyta el Németországot – zárta gondolatait az államjogász, ügyvéd, publicista.