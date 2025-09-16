Végleg kizárják Robert Fico pártját a szocialisták

Az európai szocialisták múlt heti ülésükön arról döntöttek, hogy véglegesen kizárják a pártcsaládból Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert – írja a Politico alapján a Portfolio. A szocialisták vezetősége egyhangúlag hozta meg döntését, amelyet a pártcsalád október 16. és 18. közötti gyűlésén ratifikálnak majd. A döntésre azután került sor, hogy Fico Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában részt vett a május 9-i moszkvai Győzelem napi ünnepségen, majd szeptemberben Pekingbe látogatott, ahol Putyin mellett Hszi Csin-ping kínai és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel is találkozott.

A Smer tagságát 2023 októberében függesztették fel, koalíciós partnerével, a Hlasszal együtt. A Hlas esetén marad a felfüggesztés, egyelőre nem zárják ki a szocialista pártcsaládból.

A Mandiner azt írja, hogy a kizárással Robertb Fico pártpolitikai szinten végleg elszakadna a fősodorbeli európai baloldaltól, ahol korábban szívesen mozgott. Az uniós intézményekben képviselői már most is marginális szerepet játszanak, miközben a miniszterelnök egyre komolyabb konfliktusba bonyolódik a Szlovákia energiaellátását is veszélyeztető Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ezért akadályozza az Oroszország elleni szankciókat, illetve az orosz energiahordozókról való leválásról szóló európai terveket.

Egy esetleges kizárást követően a Smer politikusainak vagy függetlenként kellene politizálni az EP-ben, vagy egy új pártcsaládot kellene keresniük, amellyel kölcsönösen nyitottak lennének az együttműködésre.