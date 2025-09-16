ARÉNA
Cathedral Square, aka Sobornaya Square, is the central square of the Moscow Kremlin, a historic fortified complex at the heart of Moscow, overlooking the Moskva River. It is the best known of Russian citadels and includes five palaces, four cathedrals, and the enclosing Kremlin Wall with Kremlin towers. The complex serves as the official residence of the President of the Russian Federation. View of the Moscow International Business Center (aka Moskve-City) behind, on the left. Soltan FrĂŠdĂŠric/Getty Images
Nyitókép: Soltan Frédéric/Getty Images

A Kreml számára nincsenek barátságtalan országok

Infostart / MTI

Oroszország törekszik elhagyni a "barátságtalan ország" meghatározás használatát - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter moszkvai sajtótájékoztatón, amelynek témája az Intervízió’25 dalfesztivál volt.

"Fokozatosan elhagyjuk a +barátságtalan országok+ meghatározást, bár ez a jogszabályokban továbbra is szerepel. De mint Putyin elnök nemrégiben egy beszédében (...) hangsúlyozta, nincsenek barátságtalan országok, olyan országok vannak, amelyeknek a kormánya barátságtalan az Oroszországi Föderációval szemben" - mondta.

Az orosz kormány 2022 márciusában fogadta el a barátságtalan országok listáját, amelyen számos nyugati állam - köztük a NATO és az EU tagállamai -, valamint szövetségeseik szerepelnek. Lavrov azt mondta, hogy az Intervízió’25 könnyűzenei versenyt évente meg fogják rendezni, és a következő fesztivál vendéglátó országát a szombaton esedékes, a moszkvai régióban lévő novoivanovszkojei Live Arenából közvetítendő finálén, vagy röviddel azt követően meg fogják nevezni.

A tárcavezető közölte, hogy több külföldi előadó nem tud Oroszországba repülni a kormányuk által eléjük gördített politikai akadályok miatt.

Kitért rá, hogy az Egyesült Államok nem kifogásolta az amerikai részvételt, és sajnálatát fejezte ki, hogy örmény énekes nem lesz a fellépők között.

Az Intervízió’25 versenyen 23 ország képviselteti majd magát, az európai országok közül Oroszország, Fehéroroszország és Szerbia.

oroszország

szergej lavrov

orosz külügyminiszter

