Donald Trumpnak kezd elege lenni Vlagyimir Putyinból

„Nagyon hamar, a közvetkező pár napban. Lerendezzük az orosz-ukrán helyzetet” – mondta az amerikai elnök aztán, hogy vasárnapra virradóra az orosz erők az eddigi legsúlyosabb bombázást hajtották végre Kijev ellen és első ízben vették célba a kormányzati épületeket.

„Nem vagyok elragadtatva attól, ami ott történik” – mondta Donald Trump, aki azt is közölte, hogy „bizonyos európai vezetők érkeznek Amerikába hétfőn és kedden és velük külön-külön tárgyalva” fogja rendezni Ukrajna kérdését.

Előzőleg igennel válaszolt arra kérdésre, hogy kész-e a Moszkva elleni szankciók „második lépcsőjére”.

Pénzügyminisztere, Scott Bessent még nyersebben fogalmazott. Ő azt mondta az NBC vasárnapi adásában, hogy az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak össze kell fognia, hogy elérjék az orosz gazdaság összeomlását.

„Készek vagyunk növelni a nyomást Oroszországra, de ehhez követniük kell bennünket az európai partnereinknek” – mondta a Meet The Press című műsorban, úgy állítva be, mintha a Moszvával szembeni keményebb fellépést az Egyesült Államok szorgalmazná.

„Versenyt látunk, ama tekintetben, hogy az ukrán hadsereg vagy az orosz gazdaság bírja-e tovább... ha az Egyesült Államok és az Európai Unió másodlagos vámokat vezet be az olyan országokra, amelyek orosz olajat vesznek, akkor totálisan összeomlik az orosz gazdaság és Putyin kész lesz a tárgyalóasztalhoz ülni” – magyarázta Bessent.

Augusztusban a Trump-kormányzat 50%-os vámokkal sújtotta Indiát, amelynek kormánya addig az ideológiai szövetségese volt.

A lépés rövid időn belül enyhülést hozott az indiai-kínai viszonyban. Újdelhi a korábbi ellentéteket félretéve látványosan nyitott Peking felé.

Közben Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök „jó ötletnek” nevezte, hogy vámokkal sújtsanak olyan országokat, amelyek Oroszországgal üzletelnek. Nem említette név szerint Magyarországot vagy Szlovákiát, pedig Budapesttel az utóbbi időben több nyilvános pengeváltásra is sor került, például a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások nyomán.

Ugyanakkor Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki szintén bírálta a Barátság elleni ukrán támadásokat, Pekingben Vlagyimir Putyinnal találkozott. Igaz, ezt később egy Zelenszkijjel, Ungváron folytatott tárgyalás „egyensúlyozta ki”.

A Putyinnal folytatott Alaszkai találkozó után bizakodó Trump az utóbbi hetekben egyre frusztráltabbá és szkeptikusabbá vált Moszkvával szemben, mivel elakadtak a háború lezárásáról folyó tárgyalások, miközben fokozódtak az Ukrajna elleni orosz légicsapások. A Kremlben viszont Putyin arról beszélt, hogy Zelenszkij utazzon Moszkvába, ha meg akar egyezni, majd arról, hogy nincs értelme Kijevvel tárgyalni.