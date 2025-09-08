ARÉNA
2019. december 19-én készült kép Dmitrij Peszkovról, a Kreml szóvivőjéről egy moszkvai sajtóértekezleten. 2020. május 12-én Dmitrij Peszkovot kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Dmitrij Peszkov: az európai fegyverkezés a háború lezárásának gátja

Infostart

A Kreml sajtótitkára a Keleti Gazdasági Fórumon jelentette ki, hogy szerinte Európa országai fanatikus álláspontot képviselnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára a Keleti Gazdasági Fórumon tartott beszédet, amelyben kifejtette, hogy mit tart az ukrajnai rendezés legfőbb gátjának – írja a TASzSz híradása nyomán a Portfolio.

„Az európai országok, egyszerűen fogalmazva, meglehetősen fanatikus álláspontot képviselnek” – mondta, utalva ezzel az Európai Bizottság vezetőjének, Ursula von der Leyennek a szavaira, aki szerint Ukrajnát „acél sündisznóvá” kellene erősíteni, hogy képes legyen megvédeni magát az orosz támadásokkal szemben.

A Kreml szószólója, mint mondta, hidegháborús klisével élve ez „féktelen európai militarizmus”, és ez az álláspont nemhogy nem járul hozzá a rendezési folyamathoz, de egyenesen bonyolítja azt.

Azt nem fejtette ki, mit értett ez alatt, de vélhetően az európai katonák Ukrajnába telepítésére vonatkozik.

Az elmúlt időszakban a NATO jelentős költségnövekedésről döntött, a tagországok 3,5+1,5 százalékos rendszerben 2035-ig GDP-arányosan összesen 5 százalékra emelik a katonai kiadásaikat, ez jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor több hatalom a 2 százalékos célt sem teljesítette. Az ukrajnai konfliktus hatására a biztonsági szervezet mindegyik tagállama kivétel nélkül jelentős fejlesztésekbe kezdett.

