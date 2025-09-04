ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Hands of a group of three people with LGBT flag bracelets. LGBT pride celebration.
Nyitókép: Ladanifer/Getty Images

Az uniós főtanácsnok védelmébe vette a transzneműeket

Infostart / MTI

Ellentétes az uniós joggal az a tagállami szabályozás, amely megakadályozza a transznemű személyek számára, hogy anyakönyvi adataikat - a nemet, a nevet és a személyi azonosító számot - megváltoztassák, függetlenül attól, hogy részt vettek-e nemváltoztatást célzó sebészeti kezelésben - ismertette álláspontját Jean Richard de la Tour főtanácsnok az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának főtanácsnoka csütörtökön.

Az ügy előzménye, hogy egy bolgár állampolgárt férfiként jegyeztek be a születési anyakönyvbe, férfi névvel és személyi azonosító számmal. Hormonkezelésen esett át, ma nőként él, de hivatalos okmányai továbbra is férfiként azonosítják, ami mindennapi hátrányokat okoz számára, különösen a munkavállalásban. Kérelmét a bolgár bíróságok elutasították, mert az ottani jogértelmezés nem teszi lehetővé a nemi identitás ilyen elismerését. A bolgár legfelsőbb bíróság ezért kérdést intézett az uniós testülethez.

A főtanácsnok csütörtökön ismertetett indítványában hangsúlyozta: a tagállamok kötelesek a születési anyakönyvi kivonatban bejegyezni a megélt nemi identitást, mivel ennek alapján állítják ki a személyazonosító okmányokat. Ha a bejegyzést megtagadják, az sérti az uniós jog által védett alapvető jogokat, például a szabad mozgás és tartózkodás jogát, valamint a magánélet tiszteletben tartásához való jogot.

Richard de la Tour szerint az anyakönyvi adatok módosítását nem lehet attól függővé tenni, hogy a kérelmező igazolja: sebészeti nemátalakító beavatkozáson esett át. Egy ilyen követelmény sértené a testi sérthetetlenséghez való jogot is.

A főtanácsnok indítványa nem kötelező érvényű, a bíróság később hozza meg a végső ítéletet az ügyben.

