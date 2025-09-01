Volodimir Zelenszkij: elkaptuk a gyilkost!

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap .

A gyanúsított személyéről vagy a gyilkosság indítékáról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, de Volodimir Zelenszkij - éjszaka a Telegram csatornáján - már arról számolt be, hogy a gyanúsított előzetes vallomást tett. Az ukrán államfő jelezte továbbá, hogy "a szükséges nyomozati intézkedések folyamatban vannak".

Azt is közölte: utasítást adott, hogy "a rendelkezésre álló információkat tegyék nyilvánossá."

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió törvényhozója volt, aktívan részt vett a 2014-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott tüntetéseken. Andrij Parubij 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.

A gyilkosságot egy térfigyelő kamera rögzítette: