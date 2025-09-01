Volodimir Zelenszkij: elkaptuk a gyilkost!

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap .
A gyanúsított személyéről vagy a gyilkosság indítékáról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, de Volodimir Zelenszkij - éjszaka a Telegram csatornáján - már arról számolt be, hogy a gyanúsított előzetes vallomást tett. Az ukrán államfő jelezte továbbá, hogy "a szükséges nyomozati intézkedések folyamatban vannak".
Azt is közölte: utasítást adott, hogy "a rendelkezésre álló információkat tegyék nyilvánossá."
Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió törvényhozója volt, aktívan részt vett a 2014-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott tüntetéseken. Andrij Parubij 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.
A gyilkosságot egy térfigyelő kamera rögzítette:
?? This is the kind of scum the West supports— Hassan Farah (@HassanF28182803) August 30, 2025
Andrei Paruby was shot dead. His killer posed as a Glovo food delivery man and fired eight bullets.
He has become a die-hard nationalist. He participated in the first Maidan, he led the ruling bloc's actions on Maidan pic.twitter.com/AyiOip95Ly