2025. szeptember 1. hétfő
Merénylet, gyilkosság.
Nyitókép: Aitor Diago/Getty Images

Volodimir Zelenszkij: elkaptuk a gyilkost!

Infostart / MTI

Az ukrán elnök bejelentette: letartóztattak egy személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy szombaton Lviv városában lelőtte Andrij Parubij volt ukrán parlamenti elnököt.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap .

A gyanúsított személyéről vagy a gyilkosság indítékáról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, de Volodimir Zelenszkij - éjszaka a Telegram csatornáján - már arról számolt be, hogy a gyanúsított előzetes vallomást tett. Az ukrán államfő jelezte továbbá, hogy "a szükséges nyomozati intézkedések folyamatban vannak".

Azt is közölte: utasítást adott, hogy "a rendelkezésre álló információkat tegyék nyilvánossá."

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió törvényhozója volt, aktívan részt vett a 2014-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott tüntetéseken. Andrij Parubij 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.

A gyilkosságot egy térfigyelő kamera rögzítette:

ukrajna

volodimir zelenszkij

andrij parubij

