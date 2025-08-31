ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 27: (RUSSIA OUT) Team of Belarus members on a T-72 B3 battle tank compete during the finals of the tank biathlon at a military polygon, on August 27, 2022, in Alabino, outside of Moscow, Russia. The International Army Games ARMi-2022, organized by Russian Ministry of Defense are running August 13-27 and taking place this year against the tense backdrop of war in Ukraine. (Photo by Contributor/Getty Images)
Nyitókép: Contributor/Getty Images

Csak úgy sorjáznak a harcjárművek Fehéroroszországban

Infostart / MTI

Több mint kétezer katonát és 450 különböző fegyvert vetnek be a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) hadgyakorlatán Fehéroroszországban - számoltak be vasárnap a katonai manőver sajtóközpontjában.

Az "Együttműködés-2025" elnevezésű hadgyakorlat célja a közös művelet előkészítésének és végrehajtásának gyakorlása a tagállam területén kialakult válsághelyzet megoldásában való részvételre, továbbá különleges hadgyakorlatokat tartanak a felderítő erőkkel és eszközökkel.

A manőverekben az egykori Szovjetunió több utódállama által létrehozott katonai szervezet egységei vesznek részt Fehéroroszországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Oroszországból és Tádzsikisztánból. Vannak köztük katonai kontingensek, különleges rendfenntartó erők, belügyi (rendőrségi) és biztonsági szervek, különleges szolgálatok különleges egységei, a vészhelyzetek megelőzésével és felszámolásával foglalkozó felhatalmazott szervek, valamint az ODKB egyesített vezérkarának és titkárságának operatív csoportjai.

A gyakorlatokban több mint kétezer katonát, katonai és speciális technikát, köztük 9 harci repülőgépet és helikoptert, valamint több mint 70 különböző típusú pilóta nélküli légi járművet vetnek be - derült ki a sajtóközpont tájékoztatásából.

A gyakorlat megnyitója Vicebszkben, a Győzelem téren volt. Az ünnepélyes rendezvény keretében az ODKB tagállamok katonái és a szervezet munkatársai virágokat helyeztek el a "Minden generáció ejtőernyősei" tiszteletére emelt emlékműnél. Az eseményen részt vettek a fehérorosz fegyveres erők katonái, veteránjai, valamint a hadsereget támogató helyi önkéntes patrióta szervezet tagjai.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Csak úgy sorjáznak a harcjárművek Fehéroroszországban

hadgyakorlat

fehéroroszország

katonák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus napok jönnek: fontos üzenetet küldött a francia miniszterelnök

Kritikus napok jönnek: fontos üzenetet küldött a francia miniszterelnök

Franciaország sorsa múlik a kormánnyal szembeni szeptember 8-i bizalmi szavazáson, nem pedig a kormányfőé - jelentette ki François Bayrou francia miniszterelnök vasárnap este négy országos hírtelevíziónak adott élő interjújában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen

F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen

Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas spokesman Abu Obeida killed in Gaza, Israel says

Hamas spokesman Abu Obeida killed in Gaza, Israel says

The military spokesman was killed in a strike on Saturday, the Israeli military says - Hamas has not confirmed the death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 18:30
Hszi Csin-Ping a nagy keleti találkozóról: 100 éve nem látott változások zajlanak
2025. augusztus 31. 18:00
Fordulat a Boltonban megölt magyar nő ügyében
×
×
×
×