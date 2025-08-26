ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.99
usd:
339.89
bux:
105155.63
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Pánik tört ki a Ryanair gépén, a járatnak vissza kellett fordulnia

Infostart

Személyesen a kapitánynak kellett kimennie az utastérbe rendet tenni a Marokkóba tartó járaton.

Ijesztő jelenetek játszódtak le a Ryanair egyik járatán, miután egy utas megpróbálta kinyitni a repülőgép vészkijáratát nem sokkal a felszállás után – írja a The Sun beszámolója nyomán az Index.

Az RK1266-os járat Manchester repülőteréről szállt fel és a marokkói Agadir volt a célja, azonban mintegy 20 perccel az indulás után

egy nő „zavartan kezdett viselkedni”, majd a szemtanúk szerint megpróbálta kinyitni a gép vészkijáratát, ami miatt az utasokon pánikhangulat lett úrrá.

A helyzet annyira elfajult, hogy magának a kapitánynak kellett közbelépnie: a pilóta a vészhelyzet kezelése érdekében elrángatta a problémás utast a vészkijárat mellőli ülésből, majd ott maradt rendet biztosítani egészen a kényszerleszállásig.

Az X-en közzétett videón látszik, ahogy leszállás után a manchesteri rendőrök átkutatják a gép utasterét, majd kitessékelik a problémás utast a repülőgépből. A nőt letartóztatták, a műszaki személyzet pedig az előírásnak megfelelően átkutatta a gépet, mivel előfordulhat ilyenkor, hogy a tomboló utas kárt tesz a vészkijáratban. A járat végül másfél órás késéssel megérkezett Marokkóba.

A Ryanairnél nem is olyan régen történt egy másik botrány is: augusztus elején a társaság egy másik járatán zavargás tört ki egy síró baba miatt a London-Lisszabon útvonalon. Az incidens verekedésbe torkollt két utas között, őket a helyi rendőrségnek kellett szétválasztania.

Kezdőlap    Külföld    Pánik tört ki a Ryanair gépén, a járatnak vissza kellett fordulnia

repülőjárat

egyesült királyság

rendbontás

marokkó

pánik

utas

pilóta

ryanair

vészkijárat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Itt a friss kamatdöntés a jegybanktól

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Karol Nawrocki lengyel elnök tegnap megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely meghosszabbította volna az ukrajnai menekültek pénzügyi támogatását Lengyelországban. A tervezet azonban magába foglalta a Starlink ukrajnai finanszírozását is, amely a lengyel kormányfő-helyettes szerint ezáltal megszűnhet. Az elnöki hivatal időközben cáfolta, hogy veszélyben lenne az ukránok Starlink-hozzáférése, amely leginkább a frontvonalon harcoló katonák számára kulcsfontosságú: egyebek mellett a drónvezérléshez és a csapatmozgások összehangolásához is nélkülözhetetlen. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök hétfőn egyszerűen azt felelte arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin miért nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, hogy azért, mert "nem szereti azt a fickót. Vannak emberek, akiket én sem szeretek. És nem szeretek velük találkozni. Ők pedig tényleg nem szeretik egymást". Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is

Kész, ennyi volt! Eljött a vég az Etele Plázában: bezárt az utolsó eMAG üzlet is

Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban flagship egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's Gaza hospital double strike 'indefensible', UK PM says, as IDF to probe 'ammunition used'

Israel's Gaza hospital double strike 'indefensible', UK PM says, as IDF to probe 'ammunition used'

At least 20 people, including five journalists, were reportedly killed in Monday's strikes, which Israel's Netanyahu called a "tragic mishap".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 19:17
Megkéselték a hőst Németországban
2025. augusztus 26. 17:43
Hiába a miniszteri fenntartás, időlegesen elbukott a kötelező katonai szolgálat Németországban
×
×
×
×