Pánik tört ki a Ryanair gépén, a járatnak vissza kellett fordulnia

Ijesztő jelenetek játszódtak le a Ryanair egyik járatán, miután egy utas megpróbálta kinyitni a repülőgép vészkijáratát nem sokkal a felszállás után – írja a The Sun beszámolója nyomán az Index.

Az RK1266-os járat Manchester repülőteréről szállt fel és a marokkói Agadir volt a célja, azonban mintegy 20 perccel az indulás után

egy nő „zavartan kezdett viselkedni”, majd a szemtanúk szerint megpróbálta kinyitni a gép vészkijáratát, ami miatt az utasokon pánikhangulat lett úrrá.

A helyzet annyira elfajult, hogy magának a kapitánynak kellett közbelépnie: a pilóta a vészhelyzet kezelése érdekében elrángatta a problémás utast a vészkijárat mellőli ülésből, majd ott maradt rendet biztosítani egészen a kényszerleszállásig.

Az X-en közzétett videón látszik, ahogy leszállás után a manchesteri rendőrök átkutatják a gép utasterét, majd kitessékelik a problémás utast a repülőgépből. A nőt letartóztatták, a műszaki személyzet pedig az előírásnak megfelelően átkutatta a gépet, mivel előfordulhat ilyenkor, hogy a tomboló utas kárt tesz a vészkijáratban. A járat végül másfél órás késéssel megérkezett Marokkóba.

A Ryanairnél nem is olyan régen történt egy másik botrány is: augusztus elején a társaság egy másik járatán zavargás tört ki egy síró baba miatt a London-Lisszabon útvonalon. Az incidens verekedésbe torkollt két utas között, őket a helyi rendőrségnek kellett szétválasztania.