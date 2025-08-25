ARÉNA
Oil Refinery Piping system in contrast with a blue sky
Nyitókép: Huyangshu/Getty Images

Barátság-vezeték elleni támadás: „ez színtiszta banditizmus”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Terrorcselekménynek minősül az ukrán hadseregnek a Barátság kőolajvezeték elleni támadása – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

„Az ilyen tevékenységet a nemzetközi jog, számos állam nemzeti joga, a nemzetközi jog általában terrorcselekménynek minősíti. Ez színtiszta banditizmus, amely egy államon belül a stratégiai alapok és stratégiai tervezés aláásásához vezet” – mondta.

Zaharova szerint a polgári infrastruktúrára, különösen az energetikai létesítményekre mért csapásokat minden országnak el kell ítélnie. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a Nyugat képviselői nem reagáltak a megfelelő módon ezekre a támadásokra, ami szerinte azt jelenti, hogy mindez semmiség, és hogy Kijev folytathatja, amit tesz, vagy az érintettek „eszetlenségéről vagy általános jogellenes beállítottságáról tanúskodik”.

oroszország

ukrajna

háború

marija zaharova

barátság kőolajvezeték

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
