„Az ilyen tevékenységet a nemzetközi jog, számos állam nemzeti joga, a nemzetközi jog általában terrorcselekménynek minősíti. Ez színtiszta banditizmus, amely egy államon belül a stratégiai alapok és stratégiai tervezés aláásásához vezet” – mondta.

Zaharova szerint a polgári infrastruktúrára, különösen az energetikai létesítményekre mért csapásokat minden országnak el kell ítélnie. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a Nyugat képviselői nem reagáltak a megfelelő módon ezekre a támadásokra, ami szerinte azt jelenti, hogy mindez semmiség, és hogy Kijev folytathatja, amit tesz, vagy az érintettek „eszetlenségéről vagy általános jogellenes beállítottságáról tanúskodik”.