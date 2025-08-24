ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án. Négy nap alatt ez a negyedik hely, ahol megsérült az orosz gázt szállító Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. A négy lyukból kettő Svédország, kettő pedig Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Svéd szeizmológusok 26-án két robbanást észleltek a vezetékpár nyomvonalán.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség

Durva személykedésbe torkollik Szijjártó Péter és Radosław Sikorski X-vitája

Infostart

Folytatódott a nyilvános szóváltás az X-en Radosław Sikorski lengyel és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter között, miután a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról posztoltak.

A vita Szijjártó Péter bejegyzésével kezdődött, amelyben arról írt, hogy a Barátság kőolajvezetéket ismét támadás érte. A magyar külügyminiszter a bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a támadás "egy egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba".

Az események időrendi sorrendje

  • Szijjártó Péter posztja: A magyar külügyminiszter arról posztolt, hogy ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amit az energiabiztonság elleni támadásnak és a háborúba való bevonási kísérletnek nevezett.
  • Sikorski első reakciója: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kommentben reagált, azt írta: "Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni."
  • Szijjártó Péter erre úgy reagált, hogy "Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó".
  • Sikorski újabb posztja: A lengyel külügyminiszter ezután újabb posztban fejtette ki véleményét. "Mindketten értjük a kölcsönösség diplomácia elvét. Egyébként meg úgy néz ki, hogy az orosz olajkút elleni támadás Magyar meló volt. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!" – írta.
  • Szijjártó záró válasza: A magyar külügyminiszter ismét reagált, ezúttal a következő megjegyzéssel: "Kiváló vagy a vezetékrobbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet adtál az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is...".

A két politikus nem először vitatkozik nyilvánosan, korábban már márciusban is szóváltásba kerültek Elon Musk kapcsán - emlékeztet a vita kapcsán a szeretlekmagyarorszag.hu.

