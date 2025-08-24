Durva személykedésbe torkollik Szijjártó Péter és Radosław Sikorski X-vitája

A vita Szijjártó Péter bejegyzésével kezdődött, amelyben arról írt, hogy a Barátság kőolajvezetéket ismét támadás érte. A magyar külügyminiszter a bejegyzésben úgy fogalmazott, hogy a támadás "egy egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba".

Az események időrendi sorrendje

Szijjártó Péter posztja: A magyar külügyminiszter arról posztolt, hogy ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amit az energiabiztonság elleni támadásnak és a háborúba való bevonási kísérletnek nevezett.

posztja: A magyar külügyminiszter arról posztolt, hogy ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amit az energiabiztonság elleni támadásnak és a háborúba való bevonási kísérletnek nevezett. Sikorski első reakciója: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kommentben reagált, azt írta: "Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni."

első reakciója: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kommentben reagált, azt írta: "Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni." Szijjártó Péter erre úgy reagált, hogy "Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó".

erre úgy reagált, hogy "Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó". Sikorski újabb posztja: A lengyel külügyminiszter ezután újabb posztban fejtette ki véleményét. "Mindketten értjük a kölcsönösség diplomácia elvét. Egyébként meg úgy néz ki, hogy az orosz olajkút elleni támadás Magyar meló volt. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!" – írta.

újabb posztja: A lengyel külügyminiszter ezután újabb posztban fejtette ki véleményét. "Mindketten értjük a kölcsönösség diplomácia elvét. Egyébként meg úgy néz ki, hogy az orosz olajkút elleni támadás Magyar meló volt. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!" – írta. Szijjártó záró válasza: A magyar külügyminiszter ismét reagált, ezúttal a következő megjegyzéssel: "Kiváló vagy a vezetékrobbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet adtál az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is...".

A két politikus nem először vitatkozik nyilvánosan, korábban már márciusban is szóváltásba kerültek Elon Musk kapcsán - emlékeztet a vita kapcsán a szeretlekmagyarorszag.hu.