Németország most már komolyan veszi a migrációt, fontos védelmet szüntetnek meg

A brit lap irását az index.hu vette észre. Az áll benne, hogy a Friedrich Merz kancellár vezette német kormány eltörölné azt a jogszabályt, amely automatikusan jogi képviseletet biztosít az elutasított menedékkérőknek, még azután is, hogy minden fellebbezési lehetőségüket kimerítették. A korábbi kormány által bevezetett rendszer a hatóságok szerint túlterhelte a bíróságokat és akadályozta a hatékony kitoloncolást.

Jogvédő szervezetek és migrációs ügyvédek szerint az intézkedés alapvető jogokat sérthet, és jogellenes őrizetbe vételekhez vezethet. A belügyminisztérium azonban szükségesnek látja a változtatást, hogy megfékezzék az illegális bevándorlást.

A reformcsomag további részeként bővítenék azon országok listáját, amelyeket Németország biztonságosnak minősít, ami szintén a kitoloncolások felgyorsítását szolgálja. A szigorítások indoklása között szerepel, hogy az elmúlt évben több súlyos támadást is olyan elutasított menedékkérők követtek el, akiket a hatóságok nem tudtak kitoloncolni, mint például a solingeni eset is, ahol egy szíriai férfi hajtott végre halálos támadást.

A 2025-ben a menedékkérelmek száma mintegy 50 százalékkal csökkent Németországban.