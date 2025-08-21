ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.37
usd:
341.38
bux:
106091.94
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Boris Johnson brit kormányfő nyilatkozik a sajtó képviselőinek a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő csoport, a G7 vezetőinek a csúcstalálkozója után Brüsszelben 2022. március 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Moszkva megnevezte a 2022-es bűnbakot

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Keményen beszólt az orosz külügyminiszter az Ukrajnának adandó biztonsági garanciákról tárgyaló országoknak. Szergej Lavrov azt mondta, hogy Moszkva nélkül „sehova sem vezet” bármilyen tárgyalás.

„Az ukrán irányban Moszkva nem lát diplomáciai próbálkozásokat az EU részéről. Amit az európaiak ajánlanak, az utópia, sehová sem vezető út” – öntötte le képletesen hideg vízzel az orosz külügyminiszter az ukrajnai békekísérleteket.

Szergej Lavrov erről a jordán külügyminiszter társaságában tartott sajtótájékoztatón beszélt.

Az uniós vezetők a hét elején meggyőzték Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne csak az úgynevezett „területcserés” ötletére koncentráljon, hanem fogadja el, hogy az európaiak – amerikai közreműködéssel – védelmet ajánljanak Ukrajnának. Mindezt úgy, hogy Moszkvának engedve Trump közölte: nem lesz terítéken Ukrajna lehetséges NATO-tagsága.

Úgy tűnik, a Kremlnek még ez a formula sem jó: „nem tudunk belemenni abba, hogy a kollektív biztonság kérdéseit Oroszország nélkül akarják megoldani. Ez nem fog menni” – mondta Lavrov.

Azt állította: országa

„nem túlozza el a követeléseit, de a jogos érdekeit keményen fogja érvényesíteni”.

Szerinte az alaszkai Trump-Putyin-csúcs után Washingtonban értik, hogy Moszkva véleménye nélkül nem lehet az európai biztonságról beszélgetéseket folytatni.

Azt is megemlítette, hogy az ígéretesnek indult, de kudarcba fulladt 2022-es isztambuli tárgyalásokon épp az ukrán delegáció állt elő egy olyan biztonsági garancia ötlettel, amibe bevonták volna az ENSZ Biztonsági Tanácsa összes állandó tagját – azaz Oroszországot és Kínát is és még további államokat.

„Ezt a hivatalos egyezményt készek voltunk aláírni, de jött Boris Johnson,

és megtiltotta ezt a kijevi beosztottjainak” – mondta.

Az orosz sajtó szerint az akkor lebegtetett garancia így nézett ki:

  • Ukrajna vállalja, hogy atomfegyvermentes ország marad
  • nem lesz tagja védelmi szövetségeknek
  • nem vesz részt háborús konfliktusokban más országok oldalán
  • a területén nem lehetnek külföldi katonák és fegyverek.

A garanciát adók cserébe vállalták volna, hogy

  • tiszteletben tartják az ország szuverenitását
  • semmilyen katonai akciót nem hajtanak végre a területén.

Viszont a Krímre és az akkor orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területekre nem vonatkoztak volna az egyezmény egyes kikötései.

Kijev szerint ez „vétójogot” adott volna az oroszoknak az ukrán nemzetbiztonság kérdésében, és a nyugati sajtó szerint Lavrov ennek felemlegetésével most megint hasonlót követel.

Lavrov beleszállt Kaja Kallas uniós külügyi főképviselőbe is, aki kétségbevonta, hogy Moszkva betartaná-e bármely vállalását. Szerinte ez a „brüsszeli külpolitikai módszerek degradálása az orosz arany- és valutatartalék nyílt ellopása mellett”.

A közvetlen orosz-ukrán tárgyalásokról azt mondta: „nem minden múlik Moszkván” és „sok kérdést kell megvitatni” három munkacsoportban; ezek a katonai, humanitárius és politikai kérdéseket vennék napirendre.

Donald Trump kedden kizárta, hogy a rendezés részeként amerikai katonákat küldenének Ukrajnába,

de azt mondta, Washington esetleg légi védelmet adna a békefenntartókat küldő 10 európai ország katonáinak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Moszkva megnevezte a 2022-es bűnbakot

ukrajna

boris johnson

szergej lavrov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Komoly fejtörést okoz Németországnak, hogyan támogassa tovább Ukrajnát

Az orosz és az ukrán elnök kétoldalú, majd az amerikai elnökkel "kibővített" esetleges háromoldalú csúcstalálkozójára egyaránt sor kerülhet az elkövetkező hetek diplomáciai naptára szerint. A tét valójában a béke megteremtése az Oroszország által több mint három és fél éve ostromlott Ukrajnában. Német reagálások szerint azonban az elmúlt 48 órában megszaporodtak a kérdőjelek.
Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Oroszország nyilván katonai célpontnak tekintette a lebombázott munkácsi gyárat; például feltételezhették, hogy ott drónokhoz készülnek alkatrészek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint ez a támadás nem függ össze a béketárgyalások aktualitásaival, egy ilyen csapást ugyanis hetekig készítenek elő. No de milyen eszközökkel támadták Munkácsot?
 

Munkácsi rakétatámadás: Orbán Viktor megszólalt

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában

Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában

Több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén az Európai Unióban, a legtöbb 2006 óta, amióta az erdő- és bozóttüzekről statisztikát vezetnek - közölte csütörtökön az AFP francia hírügynökség az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adatainak elemzése alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál áremelést jelentett be a Sony: komolyan drágul a PlayStation 5

Brutál áremelést jelentett be a Sony: komolyan drágul a PlayStation 5

A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Ukrainian officials say the attacks included drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 17:42
Erdei vérengzés: a farkasok miatt forrnak az indulatok a szomszédban
2025. augusztus 21. 17:07
Újabb bírálatözön zúdul az izraeli vezetésre, amely feldarabolná Ciszjordániát
×
×
×
×