Rendkívüli kígyómarás-hullám a magyarok kedvelt nyaralóhelyén

A Croatia Week beszámolója szerint az elmúlt napokban három kígyómarást kezeltek az isztriai orvosok, ami rendkívül szokatlan ilyen rövid időszak alatt – írja a Portfolio.

A legsúlyosabb eset egy hétéves fiúé, akit egy homoki vipera (poskok) mart meg, és állapota olyan súlyossá vált, hogy légi úton kellett a rijekai klinikai központba szállítani. A gyereknél szervi elégtelenség lépett fel, de a gyors beavatkozásnak, az ellenméregnek és az intenzív kezelésnek köszönhetően állapota stabilizálódott.

Nem sokkal ezután két újabb esetet regisztráltak. Egy 27 éves Labin környéki férfit megmart egy kígyó, azonnal szérumkezelést kapott, majd hazaengedték. Egy német turistát is kórházba szállítottak marásnyomokkal, de nála nem alakultak ki tünetek, így nem igényelt terápiát.

Andrej Angelini, a pulai kórház igazgatója hangsúlyozta a gyors reagálás fontosságát: „Ha korán beadják a szérumot, sokkal jobbak a kilátások. Jelenleg 11 adag áll rendelkezésünkre, és a megnövekedett igény miatt többet rendelünk.” Hozzátette: „Nagyon rövid idő alatt három esetünk volt, és mind az infektológia vezetőjével egyetértettünk abban, hogy nem emlékszünk ilyen sok marásra néhány nap alatt.”

Az Isztriai Közegészségügyi Intézet szakértője, Nediljko Landeka óvatosságra intett. A homoki vipera marásainak körülbelül 20-30 százaléka úgynevezett „száraz marás”, amikor nem kerül méreg a szervezetbe, de az orvosi felügyelet ekkor is elengedhetetlen.

A homoki viperák félénkek, és általában csak akkor marnak, ha megijesztik vagy fenyegetik őket. Ha valaki kígyóval találkozik, keltsen zajt vagy rezgéseket és az állat magától elmegy – magyarázta a szakember.

Horvátországban mintegy 15 kígyófaj él, de csak három mérgező: a közönséges vipera, a parlagi vipera és a homoki vipera – ez utóbbi a legveszélyesebb mérete és mérgének erőssége miatt.

Kígyómarás esetében fontos, hogy kevésbé mozgassuk az érintett végtagot, így a méreg lassabbak terjed. Természetesen minden esetben azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy hívni a 112-es segélyhívót.